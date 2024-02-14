Праздника "День святого Валентина" не существует, заявил священник

В Римско-католической церкви не существует праздника по названием "День святого Валентина". Более того, в этом году 14 февраля у католиков Пепельная среда — начало Великого поста, поэтому празднование совсем неуместно, заявил генеральный викарий Католической архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов.

"Хотя Церковь признаёт Валентина как святого, тем не менее он был исключён из списка обязательных для церковного почитания святых, поскольку о его жизни слишком мало достоверных сведений. Вследствие этого служба в его память носит "факультативный", то есть необязательный, характер и может совершаться, только если на этот день не выпадает более значимое событие", — приводит слова Горбунова РИА "Новости".

Священник добавил, что обычно 14 февраля католики вспоминают Кирилла и Мефодия, но в этом году есть ещё более значимое событие — Пепельная среда. Церковь предписывает всем верующим от 16 до 60 лет (если этому не мешает состояние здоровья) воздержание от мяса и строгий пост. Таким образом, наесться досыта можно лишь раз в день.

По словам Горбунова, некоторые епархии советовали прихожанам перенести День святого Валентина на 13 февраля, когда был Жирный вторник (Марди Гра) и было уместно некоторое не выходящее за рамки благоразумия излишество в еде и питье.