Регион

Уведомления отключены

14 февраля, 15:05

Праздника "День святого Валентина" не существует, заявил священник

Священник Горбунов: В Католической церкви не существует Дня святого Валентина

В Римско-католической церкви не существует праздника по названием "День святого Валентина". Более того, в этом году 14 февраля у католиков Пепельная среда — начало Великого поста, поэтому празднование совсем неуместно, заявил генеральный викарий Католической архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов.

"Хотя Церковь признаёт Валентина как святого, тем не менее он был исключён из списка обязательных для церковного почитания святых, поскольку о его жизни слишком мало достоверных сведений. Вследствие этого служба в его память носит "факультативный", то есть необязательный, характер и может совершаться, только если на этот день не выпадает более значимое событие", приводит слова Горбунова РИА "Новости".

Священник добавил, что обычно 14 февраля католики вспоминают Кирилла и Мефодия, но в этом году есть ещё более значимое событие — Пепельная среда. Церковь предписывает всем верующим от 16 до 60 лет (если этому не мешает состояние здоровья) воздержание от мяса и строгий пост. Таким образом, наесться досыта можно лишь раз в день.

По словам Горбунова, некоторые епархии советовали прихожанам перенести День святого Валентина на 13 февраля, когда был Жирный вторник (Марди Гра) и было уместно некоторое не выходящее за рамки благоразумия излишество в еде и питье.

Психолог дала два совета тем, кого бесит День святого Валентина
Психолог дала два совета тем, кого бесит День святого Валентина

Ранее священник Павел Островский вступился за День святого Валентина. По его словам, для молодёжи этот праздник лишним не будет.

Обложка ©

Shutterstock

Евгения Мосс
  • Новости
  • Религия
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров