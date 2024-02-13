"Не будет лишним": Православный священник вступился за День святого Валентина

День святого Валентина имеет достаточно глубокие корни. Попытки запретить его в разные времена наталкивались на яркость чувств влюблённых, которым свойственно в этом состоянии выбирать не разум, а чувства, отметил священник Павел Островский.

"Говорить о том, что этот праздник не имеет отношения к нашей истории, я бы не стал, так как его отмечали даже во времена Российской империи, хоть и встречалось это среди дворян, а не простого народа", — написал священнослужитель в своём телеграм-канале.

Островский рекомендует использовать этот день для того, чтобы лишний раз напомнить влюблённым о смысле, практике и проблемах семейной жизни, так как для них это актуальная тема. Также священник считает, что в наше "тревожно-мрачное время" для молодёжи не будет лишним какой-либо добрый и нежный праздник, имеющий мало общего с древними языческими луперкалиями, когда римляне голышом бегали по улицам в честь богов Юноны и Фавна.