Регион

Уведомления отключены

13 февраля, 17:23

"Не будет лишним": Православный священник вступился за День святого Валентина

Священник Островский: День святого Валентина не будет лишним для молодёжи

Священник Островский рекомендует использовать День всех влюблённых для того, чтобы напомнить о смысле семейной жизни. Обложка © Freepik

Священник Островский рекомендует использовать День всех влюблённых для того, чтобы напомнить о смысле семейной жизни. Обложка © Freepik

День святого Валентина имеет достаточно глубокие корни. Попытки запретить его в разные времена наталкивались на яркость чувств влюблённых, которым свойственно в этом состоянии выбирать не разум, а чувства, отметил священник Павел Островский.

"Говорить о том, что этот праздник не имеет отношения к нашей истории, я бы не стал, так как его отмечали даже во времена Российской империи, хоть и встречалось это среди дворян, а не простого народа", написал священнослужитель в своём телеграм-канале.

Островский рекомендует использовать этот день для того, чтобы лишний раз напомнить влюблённым о смысле, практике и проблемах семейной жизни, так как для них это актуальная тема. Также священник считает, что в наше "тревожно-мрачное время" для молодёжи не будет лишним какой-либо добрый и нежный праздник, имеющий мало общего с древними языческими луперкалиями, когда римляне голышом бегали по улицам в честь богов Юноны и Фавна.

Искусственный интеллект и День всех влюблённых: 25 лучших валентинок на 14 февраля от нейросети
Искусственный интеллект и День всех влюблённых: 25 лучших валентинок на 14 февраля от нейросети

Обсуждение Дня святого Валентина традиционно поднимается в России последние годы ближе к празднику. Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов выступил против праздника, заявив, что он превратился в День лайков и "праздник по продаже трусов".

Евгения Мосс
  • Новости
  • День святого Валентина
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров