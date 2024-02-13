"Не будет лишним": Православный священник вступился за День святого Валентина
Священник Островский: День святого Валентина не будет лишним для молодёжи
Священник Островский рекомендует использовать День всех влюблённых для того, чтобы напомнить о смысле семейной жизни. Обложка © Freepik
День святого Валентина имеет достаточно глубокие корни. Попытки запретить его в разные времена наталкивались на яркость чувств влюблённых, которым свойственно в этом состоянии выбирать не разум, а чувства, отметил священник Павел Островский.
"Говорить о том, что этот праздник не имеет отношения к нашей истории, я бы не стал, так как его отмечали даже во времена Российской империи, хоть и встречалось это среди дворян, а не простого народа", — написал священнослужитель в своём телеграм-канале.
Островский рекомендует использовать этот день для того, чтобы лишний раз напомнить влюблённым о смысле, практике и проблемах семейной жизни, так как для них это актуальная тема. Также священник считает, что в наше "тревожно-мрачное время" для молодёжи не будет лишним какой-либо добрый и нежный праздник, имеющий мало общего с древними языческими луперкалиями, когда римляне голышом бегали по улицам в честь богов Юноны и Фавна.
Обсуждение Дня святого Валентина традиционно поднимается в России последние годы ближе к празднику. Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов выступил против праздника, заявив, что он превратился в День лайков и "праздник по продаже трусов".