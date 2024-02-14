Подарок самому себе: Одиноким россиянам рассказали, как пережить День святого Валентина
Психолог Скалубо: 14 февраля одиноким будет полезно немного "пострадать"
Психолог Скалубо: 14 февраля одиноким будет полезно немного "пострадать". Обложка © Freepik / benzoix
По традиции 14 февраля россияне обмениваются открытками-валентинками, дарят друг другу милые подарки и ходят на романтические свидания. Но если сейчас у человека нет второй половинки, то можно сходить на свидание с самим собой. Важно понимать: отсутствие пары — это нормально, отметила психолог семейный психолог Елена Скалубо.
"Очень часто люди думают, что с ними что-то не так, если у них нет пары. Они обычно сравнивают себя с теми, у кого она есть. Остановитесь, отметьте плюсы этого состояния. А если хотите — устройте свидание с самим собой. Сделайте себе такой подарок, который хотели бы получить от своего избранника или избранницы", — предлагает эксперт в беседе с телеканалом "360".
Она добавила, что человеческой психике также будет полезно немного "пострадать". Например, погоревать о прошлых отношениях или тех, что не сложились, и распрощаться с ними навсегда. Или, наоборот, провести день в позитивной обстановке, сходить в СПА или на массаж, советует психолог.
Другой популярной психологической практикой может стать письмо в будущее. Такое послание станет хорошей поддержкой, если открыть его через несколько лет, указала специалист.
Ранее раздражение от Дня святого Валентина назвали одиночеством. Чтобы изменить негативное восприятие этого праздника, россиянам посоветовали придать ему собственные смыслы, которые будут близки лично вам.