Подарок самому себе: Одиноким россиянам рассказали, как пережить День святого Валентина

По традиции 14 февраля россияне обмениваются открытками-валентинками, дарят друг другу милые подарки и ходят на романтические свидания. Но если сейчас у человека нет второй половинки, то можно сходить на свидание с самим собой. Важно понимать: отсутствие пары — это нормально, отметила психолог семейный психолог Елена Скалубо.

"Очень часто люди думают, что с ними что-то не так, если у них нет пары. Они обычно сравнивают себя с теми, у кого она есть. Остановитесь, отметьте плюсы этого состояния. А если хотите — устройте свидание с самим собой. Сделайте себе такой подарок, который хотели бы получить от своего избранника или избранницы", — предлагает эксперт в беседе с телеканалом "360".

Она добавила, что человеческой психике также будет полезно немного "пострадать". Например, погоревать о прошлых отношениях или тех, что не сложились, и распрощаться с ними навсегда. Или, наоборот, провести день в позитивной обстановке, сходить в СПА или на массаж, советует психолог.

Другой популярной психологической практикой может стать письмо в будущее. Такое послание станет хорошей поддержкой, если открыть его через несколько лет, указала специалист.