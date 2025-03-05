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5 марта, 13:09

Звёздный адвокат назвал 3 причины отказа в регистрации бренда SHAMAN «Я русский»

Адвокат Жорин: Бренд SHAMAN «Я русский» не обладает уникальностью

Роспатент мог отказать российскому певцу SHAMAN (Ярослав Дронов) в регистрации личного бренда «Я русский» по трём причинам: из-за нехватки уникальности, по этическим соображениям или из-за существования похожих товарных знаков. Об этом рассказал звёздный адвокат Сергей Жорин.

«Причиной отказа может быть отсутствие различительной способности. Фраза «Я русский» считается описательной и не обладает уникальностью, необходимой для товарного знака. Отказать могли по этическим <...> соображениям. Использование национальной идентичности в коммерческих целях, особенно для продажи алкоголя, вызывает общественное недовольство и противоречит патриотическим ценностям», — объяснил он в беседе с aif.ru.

Ещё одной вероятной причиной Жорин считает существование уже зарегистрированных и схожих по названию товарных знаков. По его словам, ранее уже были попытки зарегистрировать похожие фразы в качестве брендов. В целом, Дронову будет непросто добиться включения личного товарного знака в перечень Роспатента в его нынешнем виде, в основном из-за проблем с уникальностью. Впрочем, невозможной эту цель адвокат не считает.

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SHAMAN ответил двумя словами на обвинения в «оправдании агрессии» против Украины

Напомним, что SHAMAN подавал уже два запроса на регистрацию товарного знака «Я русский». Под таким названием он намерен продавать алкоголь, косметику, еду и интимные игрушки. Российское общество к таким планам отнеслось сурово, многие раскритиковали артиста и ему пришлось объясняться. Правда, общественных активистов Дронову переубедить не удалось. К слову, у него ещё и появился конкурент — депутат из Костромы хочет зарегистрировать такой же товарный знак.

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Life.ru

Юрий Лысенко
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