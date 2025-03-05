Звёздный адвокат назвал 3 причины отказа в регистрации бренда SHAMAN «Я русский»

Роспатент мог отказать российскому певцу SHAMAN (Ярослав Дронов) в регистрации личного бренда «Я русский» по трём причинам: из-за нехватки уникальности, по этическим соображениям или из-за существования похожих товарных знаков. Об этом рассказал звёздный адвокат Сергей Жорин.

«Причиной отказа может быть отсутствие различительной способности. Фраза «Я русский» считается описательной и не обладает уникальностью, необходимой для товарного знака. Отказать могли по этическим <...> соображениям. Использование национальной идентичности в коммерческих целях, особенно для продажи алкоголя, вызывает общественное недовольство и противоречит патриотическим ценностям», — объяснил он в беседе с aif.ru.