SHAMAN ответил двумя словами на обвинения в «оправдании агрессии» против Украины

«Что на это можно ответить? Служу России!» — заявил SHAMAN.

СБУ объявила охоту на основателя Quest Pistols и "Грибы" за призыв взять Киев

СБУ объявила охоту на основателя Quest Pistols и "Грибы" за призыв взять Киев

Напомним, что ранее служба безопасности Украины (СБУ) заочно обвинила российского певца. В Киеве считают, что SHAMAN «подконтролен» Кремлю и «публично поддерживает действия руководства России», выступая на концертах. Кроме того, украинская спецслужба вменяет артисту посещение Херсонской области и выступления там.