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25 февраля, 13:23

SHAMAN ответил двумя словами на обвинения в «оправдании агрессии» против Украины

SHAMAN ответил на обвинения в «оправдании агрессии» против Украины: Служу России

SHAMAN (Ярослав Дронов). Фото © Telegram / SHAMAN

SHAMAN (Ярослав Дронов). Фото © Telegram / SHAMAN

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) прокомментировал обвинения в «оправдании агрессии» против Украины, ответив двумя словами. Слова артиста приводит «Газета.ru».

«Что на это можно ответить? Служу России!» — заявил SHAMAN.

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Напомним, что ранее служба безопасности Украины (СБУ) заочно обвинила российского певца. В Киеве считают, что SHAMAN «подконтролен» Кремлю и «публично поддерживает действия руководства России», выступая на концертах. Кроме того, украинская спецслужба вменяет артисту посещение Херсонской области и выступления там.

Алена Пенчугина
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