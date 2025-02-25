SHAMAN ответил двумя словами на обвинения в «оправдании агрессии» против Украины
SHAMAN ответил на обвинения в «оправдании агрессии» против Украины: Служу России
SHAMAN (Ярослав Дронов). Фото © Telegram / SHAMAN
Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) прокомментировал обвинения в «оправдании агрессии» против Украины, ответив двумя словами. Слова артиста приводит «Газета.ru».
«Что на это можно ответить? Служу России!» — заявил SHAMAN.
Напомним, что ранее служба безопасности Украины (СБУ) заочно обвинила российского певца. В Киеве считают, что SHAMAN «подконтролен» Кремлю и «публично поддерживает действия руководства России», выступая на концертах. Кроме того, украинская спецслужба вменяет артисту посещение Херсонской области и выступления там.