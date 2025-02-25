СБУ предъявила SHAMAN`у заочные обвинения в «оправдании агрессии» против Украины

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно обвинила российского певца SHAMAN`а (Ярослав Дронов) в «оправдании агрессии» против Украины. В Киеве считают, что он «подконтролен» Кремлю и «публично поддерживает действия руководства РФ», выступая на концертах.

Также в обвинении фигурирует запись видеообращения певца, сделанное в конце 2022 года. Там он, по мнению СБУ, «героизировал представителей Вооружённых сил России». Кроме того, украинская спецслужба вменяет артисту посещение Херсонской области и концерты там. Речь идёт о статье 436-2 УК Украины «признание правомерным вооруженной агрессии».

Кроме того, Шаману вменили запись видеообращения в конце 2022 года, в котором он «героизировал представителей Вооруженных сил России», а также посещение Херсонской области и выступления там с концертами. Дронову вменили признание правомерным вооруженной агрессии (ст. 436-2 УК Украины).

Киев неоднократно предъявлял заочные обвинения и выносил приговоры представителям власти РФ, российским общественным деятелям и артистам, однако это ни к чему не приводило.