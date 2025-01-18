СБУ предъявила обвинения экс-телеведущему Диордице за поддержку СВО и России

Бывшему ведущему запрещённых к вещанию на Украине телеканалов «Наш» и NewsOne Назару Диордице выдвинули обвинение в пророссийских взглядах и поддержке СВО. Об этом доложила СБУ.

Спецслужбы умолчали имя обвиняемого, но издание «Страна.ua» выяснило, что вероятнее всего, речь идёт о Максе Назарове (настоящее имя Назар Диордица). Ему инкриминируют «распространении российской пропаганды» и «антиукраинской деятельности» на YouTube-канале.

«СБУ собрала масштабную доказательную базу и получила выводы независимых экспертиз, подтверждающие антиукраинскую деятельность экс-ведущего подсанкционных телеканалов «Наш» и «NewsOne», которые принадлежали Виктору Медведчуку и Евгению Мураеву», — говорится в сообщении спецслужбы.

Сообщается, что Максима хотят заключить под стражу до решения суда. Теперь ему грозит до восьми лет заключения.

Ранее на Украине сына экс-президента Незалежной Петра Порошенко* Алексея объявили уклонистом. Он уехал из страны перед началом спецоперации и не явился в Печерский РТЦК, за что получил штраф в 25 500 грн (около 54 000 руб.).