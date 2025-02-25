Санкции против России
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 февраля, 00:51

Екатерина Мизулина побаловала SHAMAN запечённой курочкой и получила лестные комплементы

SHAMAN показал совместный ужин с Екатериной Мизулиной в домашней обстановке

Российский певец SHAMAN (Ярослав Дронов) и Екатерина Мизулина продолжают подогревать слухи о возможных отношениях. На этот раз исполнитель выложил в соцсетях видео ужина в компании главы «Лиги безопасного интернета».

«Екатерина Мизулина приготовила самую вкусную курочку в мире, а я её с циничностью хирурга разделываю и выкладываю по частям на тарелочку», — говорит исполнитель, разделывая блюдо.

Обстановка на видео домашняя: Дронов сидит за столом в шортах и майке. Обычно пара публиковала видео с официальных встреч, но теперь впервые поделилась кадрами в неформальной атмосфере.

Совместный ужин. Видео © Telegram / SHAMAN

Лепс и SHAMAN выступили на гала-концерте фестиваля «Своих не бросаем!» на Сахалине
Лепс и SHAMAN выступили на гала-концерте фестиваля «Своих не бросаем!» на Сахалине

А ранее Мизулина и Дронов также обменялись интригующими сообщениями с очевидным намёком. Глава ЛБИ подписала снимок с SHAMAN словами «Ты мой», а певец позже сделал то же самое.

Обложка ©

Telegram / SHAMAN

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Екатерина Мизулина
  • Shaman (Ярослав Дронов)
  • Шоубиз
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar