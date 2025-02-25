Екатерина Мизулина побаловала SHAMAN запечённой курочкой и получила лестные комплементы

Российский певец SHAMAN (Ярослав Дронов) и Екатерина Мизулина продолжают подогревать слухи о возможных отношениях. На этот раз исполнитель выложил в соцсетях видео ужина в компании главы «Лиги безопасного интернета».

«Екатерина Мизулина приготовила самую вкусную курочку в мире, а я её с циничностью хирурга разделываю и выкладываю по частям на тарелочку», — говорит исполнитель, разделывая блюдо.

Обстановка на видео домашняя: Дронов сидит за столом в шортах и майке. Обычно пара публиковала видео с официальных встреч, но теперь впервые поделилась кадрами в неформальной атмосфере.

Совместный ужин. Видео © Telegram / SHAMAN