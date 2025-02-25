Екатерина Мизулина побаловала SHAMAN запечённой курочкой и получила лестные комплементы
SHAMAN показал совместный ужин с Екатериной Мизулиной в домашней обстановке
Российский певец SHAMAN (Ярослав Дронов) и Екатерина Мизулина продолжают подогревать слухи о возможных отношениях. На этот раз исполнитель выложил в соцсетях видео ужина в компании главы «Лиги безопасного интернета».
«Екатерина Мизулина приготовила самую вкусную курочку в мире, а я её с циничностью хирурга разделываю и выкладываю по частям на тарелочку», — говорит исполнитель, разделывая блюдо.
Обстановка на видео домашняя: Дронов сидит за столом в шортах и майке. Обычно пара публиковала видео с официальных встреч, но теперь впервые поделилась кадрами в неформальной атмосфере.
Совместный ужин. Видео © Telegram / SHAMAN
А ранее Мизулина и Дронов также обменялись интригующими сообщениями с очевидным намёком. Глава ЛБИ подписала снимок с SHAMAN словами «Ты мой», а певец позже сделал то же самое.
Telegram / SHAMAN