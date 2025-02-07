«Ты мой»: SHAMAN и Мизулина публично намекнули на роман
SHAMAN и Мизулина выложили совместную фотографию с любовной надписью
Екатерина Мизулина и Ярослав Дронов. Обложка © Telegram / Екатерина Мизулина
Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина и певец SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) продолжают держать интригу по поводу своих взаимоотношений. Глава ЛБИ опубликовала в соцсетях новую фотографию с певцом с очевидным намёком.
«Ты мой», — написала Мизулина в телеграм-канале.
Буквально через несколько минут такую же фотографию выложил в соцсетях и Дронов. Он написал, что Мизулина принадлежит ему.
Напомним, ранее SHAMAN и Екатерина Мизулина поцеловались во время визита в московскую школу № 1409 прямо на глазах у детей. Этот ролик за считанные секунды разошёлся по Сети. Глядя на видео с поцелуем, профайлер сделал вывод, что для автора хита «Я русский» это всего лишь игра на публику, тем временем для Мизулиной певец кое-что значит. Сам Дронов отметил, что с главой ЛБИ их объединяет любовь к России. По словам артиста, он не ищет любви нарочно, а предпочитает полагаться на судьбу в романтических вопросах.