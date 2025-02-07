«Ты мой»: SHAMAN и Мизулина публично намекнули на роман

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина и певец SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) продолжают держать интригу по поводу своих взаимоотношений. Глава ЛБИ опубликовала в соцсетях новую фотографию с певцом с очевидным намёком.

Буквально через несколько минут такую же фотографию выложил в соцсетях и Дронов. Он написал, что Мизулина принадлежит ему.