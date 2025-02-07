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Регион
7 февраля, 16:45

«Ты мой»: SHAMAN и Мизулина публично намекнули на роман

SHAMAN и Мизулина выложили совместную фотографию с любовной надписью

Екатерина Мизулина и Ярослав Дронов. Обложка © Telegram / Екатерина Мизулина

Екатерина Мизулина и Ярослав Дронов. Обложка © Telegram / Екатерина Мизулина

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина и певец SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) продолжают держать интригу по поводу своих взаимоотношений. Глава ЛБИ опубликовала в соцсетях новую фотографию с певцом с очевидным намёком.

«Ты мой», — написала Мизулина в телеграм-канале.

Буквально через несколько минут такую же фотографию выложил в соцсетях и Дронов. Он написал, что Мизулина принадлежит ему.

Психолог дала ответ, есть ли любовь между SHAMAN`ом и Мизулиной
Психолог дала ответ, есть ли любовь между SHAMAN`ом и Мизулиной

Напомним, ранее SHAMAN и Екатерина Мизулина поцеловались во время визита в московскую школу № 1409 прямо на глазах у детей. Этот ролик за считанные секунды разошёлся по Сети. Глядя на видео с поцелуем, профайлер сделал вывод, что для автора хита «Я русский» это всего лишь игра на публику, тем временем для Мизулиной певец кое-что значит. Сам Дронов отметил, что с главой ЛБИ их объединяет любовь к России. По словам артиста, он не ищет любви нарочно, а предпочитает полагаться на судьбу в романтических вопросах.

Дарья Нарыкова
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