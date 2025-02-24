Лепс и SHAMAN выступили на гала-концерте фестиваля «Своих не бросаем!» на Сахалине

Гала-концерт всероссийского музыкально-патриотического фестиваля «Своих не бросаем!» состоялся в Южно-Сахалинске. Мероприятие, собравшее звёзд эстрады и местных артистов, прошло во Дворце спорта «Кристалл», сообщает АСТВ.

Концерт дал старт марафону мероприятий и событий, посвящённых Году защитника Отечества. На сцене выступили Григорий Лепс, SHAMAN (Ярослав Дронов), Наталья Качура, Сергей Бобунец, Сергей Войтенко, Руслан Осташко и группа «Наши», группы «123 полк», «Рондо», «7Б» и «Зверобой», Александра Круглова, Пётр Лундстрем, а также местные артисты.

«Хочу поздравить всех воинов с Днём защитника Отечества! Сказать спасибо за мужество и героизм. Уже три года подряд мы проводим концерт военно-патриотической песни. В нём принимают участие артисты, которые выступают перед бойцами на передовой. Главная идея концерта — послать всем сигнал, что мы — россияне — своих не бросаем», — отметил глава Сахалина Валерий Лимаренко.

Он напомнил, что в этом году Россия отмечает 80-летие Великой Победы. И этот концерт также был посвящён знаковому юбилею.

«С нами осталось мало ветеранов той войны. И сейчас появляются новые герои. Ветераны Великой Отечественной гордятся своими внуками и правнуками, которые защищают рубежи Родины. Нашим воинам желаем удачи и скорейшего возвращения домой с победой», — заключил Лимаренко.

В зале собрались участники СВО и члены их семей. Военный Николай Ефремов отметил, что такие концерты очень важны для вернувшихся бойцов.