«Проспект имени защитника Отечества»: Московским водителям напомнили о героях прошлого

В Москве юные активисты необычно поздравили мужчин с Днём защитника Отечества. Молодой человек вышел на Кутузовский проспект с плакатом и напомнил, что наша страна всегда славилась героями, подвигами и военными успехами, и потомкам важно сберечь своё наследие и приумножить его. Кадры появились в Сети.

В Москве активисты необычно поздравили мужчин с 23 февраля. Видео © Telegram / Putin.Life

«Вы едете по проспекту имени защитника Отечества! С праздником!» — написано на плакате у юноши.

Встречные автомобилисты одобрительно сигналили, а прохожие улыбались необычному поздравлению.