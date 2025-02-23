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23 февраля, 17:20

«Проспект имени защитника Отечества»: Московским водителям напомнили о героях прошлого

Юноша необычно поздравил мужчин с 23 Февраля на Кутузовском проспекте в Москве

В Москве юные активисты необычно поздравили мужчин с Днём защитника Отечества. Молодой человек вышел на Кутузовский проспект с плакатом и напомнил, что наша страна всегда славилась героями, подвигами и военными успехами, и потомкам важно сберечь своё наследие и приумножить его. Кадры появились в Сети.

В Москве активисты необычно поздравили мужчин с 23 февраля. Видео © Telegram / Putin.Life

«Вы едете по проспекту имени защитника Отечества! С праздником!» — написано на плакате у юноши.

Встречные автомобилисты одобрительно сигналили, а прохожие улыбались необычному поздравлению.

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Ранее Life.ru публиковал опрос, в котором мужчины-респонденты отвечали на вопрос о подарках, которые они хотели бы получить ко Дню защитника Отечества. Традиционные носки тоже оказались в списке предпочтений. Кроме того, многие опрашиваемые назвали заботу и ласку лучшим подарком от женщин.

Обложка ©

Telegram / Putin.Life

Татьяна Миссуми
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