Жар-птица, суворовская каша и космонавты: Life.ru публикует яркие моменты с праздника на ВДНХ в честь 23 Февраля

Основными мотивами празднования Дня защитника Отечества на ВДНХ в Москве стали сила и воля богатырей — могучих борцов со злом и его олицетворением, защитников русской земли. На главной выставке страны сегодня прошли концерты, тематические экскурсии, флешмобы, мастер-классы, конкурсы, лекции и викторины. Life.ru делится кадрами с мероприятия.

Празднование Дня защитника Отечества на ВДНХ. Видео © Life.ru

В Центре «Космонавтика и авиация» посетителям рассказали о героях космоса, которые доказали, что преодолеть можно даже земное притяжение. В честь Дня защитника Отечества актёры театра изобразили режиссёрско-операторскую группу, гримёров, костюмеров, визажистов и показали съёмки сцен из фильма «Финист — Ясный сокол». Настоящим подарком мужчинам стало выступление актрисы, космонавта, заслуженной артистки России Юлии Пересильд и группы «Мандрагора». Также зрителей порадовали вокально-театральный проект «Голоса Градского», участник проекта «Голос» Дмитрий Венгеров и другие.

Сюрпризом для москвичей и гостей столицы оказалось воздушное шоу «Пролёт над ВДНХ» на высоте в 20 метров. Артисты театра «Братья Бастригины» показал миф о Жар-птице, не только наделённой в русских сказках ослепительной красотой, но и олицетворяющей добро, справедливость и честность. Маленькие гости мероприятия с восхищением смотрели на шоу «в небесах» со сказочными мотивами.

И, наконец, повара «Дома российской кухни» на ВДНХ в течение праздничного дня готовили блюда полевой кухни разных периодов истории России: суворовскую кашу, фронтовой гороховый суп с салом, макароны по-флотски. Также были представлены готовые сухие пайки и индивидуальные рационы питания Российской армии.