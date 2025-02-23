Морпехи поздравили россиян с 23 Февраля, напомнив слова Александра III

Бойцы 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты ВС РФ поздравили граждан России с Днём защитника Отечества. Военные передали видеопоздравление через волонтёров Народного фронта, сообщает SHOT.

Морские пехотинцы поздравили россиян с 23 февраля. Видео © SHOT

Российские военнослужащие в праздничный день напомнили простые и пророческие слова императора Александра Третьего. Он говорил, что у России есть только два союзника — её армия и флот.

«Русская армия вновь на защите Отечества. И народ в тылу вновь трудится для фронта и для победы. Наша бригада делает это здесь и сейчас. И мы знаем, что наше дело правое. Враг будет разбит, победа будет за нами. С праздником, товарищи», — подчеркнули морские пехотинцы.