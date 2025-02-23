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23 февраля, 08:29

Морпехи поздравили россиян с 23 Февраля, напомнив слова Александра III

Бойцы гвардейской бригады морской пехоты поздравили россиян с 23 февраля

Бойцы 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты ВС РФ поздравили граждан России с Днём защитника Отечества. Военные передали видеопоздравление через волонтёров Народного фронта, сообщает SHOT.

Морские пехотинцы поздравили россиян с 23 февраля. Видео © SHOT

Российские военнослужащие в праздничный день напомнили простые и пророческие слова императора Александра Третьего. Он говорил, что у России есть только два союзника — её армия и флот.

«Русская армия вновь на защите Отечества. И народ в тылу вновь трудится для фронта и для победы. Наша бригада делает это здесь и сейчас. И мы знаем, что наше дело правое. Враг будет разбит, победа будет за нами. С праздником, товарищи», — подчеркнули морские пехотинцы.

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А ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев поздравил граждан с 23 февраля и назвал нынешний праздник особенным. По его словам, «науку побеждать» русские бойцы осваивали в тяжёлых сражениях, которые идут и по сей день. Политик также напомнил слова великого полководца Александра Суворова.

Обложка ©

SHOT

Дарья Нарыкова
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