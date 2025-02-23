Мишустин 23 февраля поблагодарил укрепляющих суверенитет и могущество России

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил россиян с Днём защитника Отечества, а также принёс благодарности тем, кто отважно работает над укреплением суверенитета и могущества России. Текст телеграммы опубликован на сайте кабмина.

«И с особой благодарностью в этот день чествуем всех, кто беззаветно предан своей Родине, самоотверженно стоит на страже её безопасности и территориальной целостности, укрепляет суверенитет и могущество России, обеспечивая будущее для новых поколений», — говорится в документе.

Мишустин отметил, что в этот день вся страна вспоминает героические подвиги «доблестных воинов, отстоявших свободу и независимость Отчизны» и победы вооружённых сил России. Защитникам и их семьям премьер пожелал успехов, здоровья и благополучия.