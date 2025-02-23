России пришлось начать СВО, так как точка невозврата в противостоянии с коллективным Западом была окончательно пройдена. Время показало, что данное решение было единственным правильным. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасность РФ Дмитрий Медведев в своём телеграм-канале.

«Завтра три года, как началась специальная военная операция. На этот шаг пришлось пойти, когда была окончательно пройдена точка невозврата в противостоянии с так называемым коллективным Западом. <...> Время показало, что это трудное решение было единственно верным и возможным», — заявил Медведев.

Он также отметил, что российский народ сумел сплотиться и выстоять в борьбе против жестокого врага, которого накачивал деньгами и оружием весь мир. И хотя война с неонацизмом и его сторонниками всё ещё идёт, крах врага совсем близок, подытожил Медведев.