Переговоры РФ и США в Эр-Рияде
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Регион
23 февраля, 05:45

Медведев: Время показало, что СВО было единственным возможным решением

России пришлось начать СВО, так как точка невозврата в противостоянии с коллективным Западом была окончательно пройдена. Время показало, что данное решение было единственным правильным. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасность РФ Дмитрий Медведев в своём телеграм-канале.

«Завтра три года, как началась специальная военная операция. На этот шаг пришлось пойти, когда была окончательно пройдена точка невозврата в противостоянии с так называемым коллективным Западом. <...> Время показало, что это трудное решение было единственно верным и возможным», — заявил Медведев.

Он также отметил, что российский народ сумел сплотиться и выстоять в борьбе против жестокого врага, которого накачивал деньгами и оружием весь мир. И хотя война с неонацизмом и его сторонниками всё ещё идёт, крах врага совсем близок, подытожил Медведев.

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Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с Днём защитника Отечества. Он отметил, что сегодня наши бойцы достойно продолжают ратные дела своих предков, чтят традиции и помнят о подвиге прошлого поколения.

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Life.ru

Мария Любицкая
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