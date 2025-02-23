Чего хотят мужчины? Life.ru узнал, о каких подарках мечтают защитники Отечества

Каждый год 23 февраля в России отмечается День защитника Отечества, когда мужчинам дарят символические подарки. Однако часто возникают сложности, так как многие представители сильного пола не могут сразу определить, что именно они хотели бы получить, или же говорят, что у них уже есть всё необходимое. Тем не менее, читатели Life.ru, относящиеся к мужской аудитории, поделились своими предпочтениями относительно подарков, которые могли бы их порадовать в этот день.

Life.ru узнал, о каких подарках мечтают защитники Отечества. Фото © Life.ru

Life.ru узнал, о каких подарках мечтают защитники Отечества. Фото © Life.ru

Большинство комментаторов отметили, что для них гораздо важнее внимание и забота, чем конкретный подарок. Многие скромничают и считают, что лучшими презентами могут стать новые носки, вещи для любимого хобби, например, рыбалки или охоты, а также бритва, алкоголь, парфюм или же поход в баню с друзьями.

Life.ru узнал, о каких подарках мечтают защитники Отечества. Фото © Life.ru

Life.ru узнал, о каких подарках мечтают защитники Отечества. Фото © Life.ru

Некоторые читатели Life.ru предложили более «мужские» варианты, такие как пиво и варёные раки, а также более современные подарки, такие как игровая приставка, хорошие часы или смартфон. В шутливом ключе звучали пожелания о закрытии всех кредитов или получении просторной квартиры.