«Храним огонь Победы»: Ещё два региона присоединились к Всероссийской акции памяти

В День защитника Отечества эстафета Вечного огня в рамках Всероссийской акции «Храним огонь Победы» ПАО «Газпром» прошла сразу в двух регионах — Тамбовской и Новгородской областях. Мероприятие приурочено к предстоящему 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Акция «Храним огонь Победы» в Новгородской области. Видео © Предоставлено Life.ru

В деревне Хутынь, расположенной в Новгородской области, был зажжён Вечный огонь на мемориале, посвящённом бойцам 229-й стрелковой дивизии, которые погибли в боях за освобождение Новгорода от немецко-фашистских захватчиков. Для газификации нового Вечного огня специалисты газораспределительной компании проложили газопровод длиной 178 метров, а также установили газораспределительный пункт, счётчик газа, газогорелочное устройство и символическую звезду Вечного огня.

Частица огня для зажжения была привезена из Новгородского кремля, где в 1965 году был открыт первый в регионе мемориал с Вечным огнём. В мероприятии приняли участие генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов и первый заместитель губернатора Новгородской области Александр Дронов.

229-я стрелковая дивизия сыграла важную роль в боях весной 1943 года, когда развернулись кровопролитные сражения в районе Хутыни. Бойцы дивизии, перейдя по льду реку Малый Волховец, захватили плацдарм у Хутынского монастыря, но столкнулись с ожесточённым сопротивлением противника. В результате боёв дивизия понесла большие потери, и на территории Варлаамо-Хутынского женского монастыря было захоронено более 1000 советских воинов. Мемориал представляет собой стелу в виде стилизованного пистолета-пулемёта с числом «229» и 42 чёрные гранитные плиты с именами павших воинов.

В Тамбовской области в рамках Всероссийской акции «Храним огонь Победы» ПАО «Газпром» зажжён Вечный огонь в посёлке Комсомолец. Для перевода Вечного огня мемориала Памяти с сжиженного на сетевой природный газ специалисты построили сети протяжённостью 200 метров и подключили газогорелочное устройство.

Акция «Храним огонь Победы» в Тамбовской области. Фото © Предоставлено Life.ru

Частица для зажжения была доставлена с главного Вечного огня в Тамбовской области — мемориала «Вечная Слава» на Соборной площади столицы региона. Участниками акции стали заместитель генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» Николай Головкин и врио главы Тамбовской области Евгений Первышов.

Торжественное открытие военно-исторического Мемориала Памяти воинам-землякам, погибшим в годы ВОВ, состоялось в 2014 году. Из посёлка ушли на фронт 457 человек, погибли 170. Мемориал появился по инициативе местной власти и благодаря помощи спонсоров. По обе стороны от образа солдата-победителя, созданного архитектором Александром Болотовым, находятся гранитные плиты с именами погибших. У подножия мемориала — Вечный огонь.

Эстафета Вечного Огня стартовала 21 февраля в селе Майма Республики Алтай. С этого дня газовики еженедельно подключают к сетевому газу новые и реконструируемые мемориалы памяти по всей стране, а также готовят уже действующие огни к Дню Победы. В рамках Всероссийской акции «Храним огонь Победы» всего газифицируют более 120 мемориалов. Завершится эстафета торжественной церемонией одновременного зажжения ещё 80 Вечных огней в канун 9 мая.

В зоне обслуживания ПАО «Газпром» находится 1,8 тысяч мемориалов с Вечными огнями и Огнями памяти. Группа «Газпром межрегионгаз» ежегодно проводит техническое обслуживание газового оборудования мемориалов, реконструкцию памятников, благоустройство прилегающих территорий, газификацию и перевод мемориальных комплексов с временного баллонного газоснабжения на постоянное сетевое. По решению Президента России Владимира Путина с 1 мая 2022 года «Газпром межрегионгаз» осуществляет безвозмездные поставки газа на мемориалы с Вечными огнями и Огнями памяти.