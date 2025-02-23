Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в День защитника Отечества

В День защитника Отечества глава государства Владимир Путин почтил память тех, кто отдал свои жизни, защищая Родину. Президент России возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у кремлёвской стены.

Президент России возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у кремлевской стены. Видео © Life.ru

Российского лидера сопровождали министр обороны РФ Андрей Белоусов и Герои России, которые ранее получили золотые звёзды из рук верховного главнокомандующего в Кремле.

Под аккомпанемент оркестра военнослужащие почётного караула установили венок из алых роз и елового лапника на специальной стойке перед Вечным огнём. Владимир Путин преклонил колено у венка и аккуратно расправил ленты в цветах российского флага с золотой надписью «Неизвестному солдату от президента Российской Федерации».

Глава государства почтил павших защитников Отечества минутой молчания, в знак скорби и уважения склонив голову. Церемонию по традиции завершил парадный марш сводного расчёта почётного караула. Военные, чеканя шаг, отдали дань памяти тем, кто пал за Родину в прошлом.