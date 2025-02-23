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Регион
23 февраля, 09:49

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в День защитника Отечества

Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата. Фото © Life.ru

Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата. Фото © Life.ru

В День защитника Отечества глава государства Владимир Путин почтил память тех, кто отдал свои жизни, защищая Родину. Президент России возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у кремлёвской стены.

Президент России возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у кремлевской стены. Видео © Life.ru

Российского лидера сопровождали министр обороны РФ Андрей Белоусов и Герои России, которые ранее получили золотые звёзды из рук верховного главнокомандующего в Кремле.

Под аккомпанемент оркестра военнослужащие почётного караула установили венок из алых роз и елового лапника на специальной стойке перед Вечным огнём. Владимир Путин преклонил колено у венка и аккуратно расправил ленты в цветах российского флага с золотой надписью «Неизвестному солдату от президента Российской Федерации».

Глава государства почтил павших защитников Отечества минутой молчания, в знак скорби и уважения склонив голову. Церемонию по традиции завершил парадный марш сводного расчёта почётного караула. Военные, чеканя шаг, отдали дань памяти тем, кто пал за Родину в прошлом.

Путин отметил почётную миссию современных россиян
Путин отметил почётную миссию современных россиян

Ранее российский лидер вручил награды Героям России в Кремле и поздравил с Днём защитника Отечества. Владимир Путин отметил вклад участников специальной военной операции. По словам президента, бойцы Вооружённых сил Российской Федерации достойно проходят через тяжёлые испытания и проявляют себя как патриоты России.

Александр Юнашев
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