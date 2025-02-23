Путин отметил почётную миссию современных россиян
Путин: Современному поколению россиян выпала почётная миссия защищать Родину
Нынешнему поколению россиян выпала почётная миссия по защите Родины от внешних противников. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время вручения госнаград в Кремле.
«Вот так сложилась судьба, так Господу было угодно, если можно сказать: на наши с вами плечи выпала такая сложная, но почётная миссия — защитить Россию», — сказал российский лидер.
Напомним, что в День защитника Отечества в Кремле прошла церемония вручения госнаград. Во время награждения Путин отметил вклад участников СВО в дело защиты Отечества. Президент добавил, что страна гордится бойцами ВС РФ, благодаря которым достигаются поставленные цели спецоперации.
Life.ru