Путин отметил почётную миссию современных россиян

Нынешнему поколению россиян выпала почётная миссия по защите Родины от внешних противников. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время вручения госнаград в Кремле.

«Вот так сложилась судьба, так Господу было угодно, если можно сказать: на наши с вами плечи выпала такая сложная, но почётная миссия — защитить Россию», — сказал российский лидер.