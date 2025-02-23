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23 февраля, 09:12

«Страна гордится вами»: Путин отметил вклад участников СВО в дело защиты Отечества

Путин: РФ достигает поставленных целей в СВО благодаря усилиям своих бойцов

Во время награждения Героев России в Кремле глава государства Владимир Путин отметил вклад участников специальной военной операции (СВО) в дело защиты Отечества. Президент РФ добавил, что Россия гордится бойцами Вооружённых сил Российской Федерации (ВС РФ).

«Благодарю вас и всех ваших товарищей. Благодаря вашим усилиям мы достигаем поставленных целей. Страна гордится вами, вашими подвигами, вашим вкладом в дело защиты Отечества», — сказал российский лидер.

«Гордимся и поддерживаем вас»: Путин отметил героизм военных в День защитника Отечества
«Гордимся и поддерживаем вас»: Путин отметил героизм военных в День защитника Отечества

Напомним, что в воскресенье, 23 февраля, в Кремле проходит церемония вручения государственных наград. Владимир Путин вручает Героям России медали «Золотая звезда». На мероприятие прибыл младший сержант Андрей Григорьев из Якутии с позывным Тута. Он одолел в рукопашном бою солдата киевского режима.

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Life.ru

Александр Юнашев
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