«Страна гордится вами»: Путин отметил вклад участников СВО в дело защиты Отечества

Во время награждения Героев России в Кремле глава государства Владимир Путин отметил вклад участников специальной военной операции (СВО) в дело защиты Отечества. Президент РФ добавил, что Россия гордится бойцами Вооружённых сил Российской Федерации (ВС РФ).

«Благодарю вас и всех ваших товарищей. Благодаря вашим усилиям мы достигаем поставленных целей. Страна гордится вами, вашими подвигами, вашим вкладом в дело защиты Отечества», — сказал российский лидер.