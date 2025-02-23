«Страна гордится вами»: Путин отметил вклад участников СВО в дело защиты Отечества
Путин: РФ достигает поставленных целей в СВО благодаря усилиям своих бойцов
Во время награждения Героев России в Кремле глава государства Владимир Путин отметил вклад участников специальной военной операции (СВО) в дело защиты Отечества. Президент РФ добавил, что Россия гордится бойцами Вооружённых сил Российской Федерации (ВС РФ).
«Благодарю вас и всех ваших товарищей. Благодаря вашим усилиям мы достигаем поставленных целей. Страна гордится вами, вашими подвигами, вашим вкладом в дело защиты Отечества», — сказал российский лидер.
Напомним, что в воскресенье, 23 февраля, в Кремле проходит церемония вручения государственных наград. Владимир Путин вручает Героям России медали «Золотая звезда». На мероприятие прибыл младший сержант Андрей Григорьев из Якутии с позывным Тута. Он одолел в рукопашном бою солдата киевского режима.
Life.ru