В Кремле проходит церемония вручения государственных наград

В Кремле начинается торжественная церемония вручения наград. Президент России Владимир Путин вручает Героям России медали «Золотая звезда».

Награждение Героев России. Видео © Telegram / Кремль. Новости

В Кремль прибыл и младший сержант Андрей Григорьев из Якутии с позывным Тута. Он стал широко известен после того, как одолел в рукопашном бою солдата киевского режима.

Туту удостоили высшего звания в январе за «мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга». В глубоком тылу врага Григорьев уничтожил несколько солдат ВСУ, склад боеприпасов и подорвал несколько единиц бронетехники В начале года в соцсетях распространилось видео рукопашной схватки якутского бойца — тогда еще ефрейтора — с военнослужащим ВСУ.