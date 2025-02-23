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23 февраля, 09:04

В Кремле проходит церемония вручения государственных наград

В Кремле начинается торжественная церемония вручения наград. Президент России Владимир Путин вручает Героям России медали «Золотая звезда».

Награждение Героев России. Видео © Telegram / Кремль. Новости

В Кремль прибыл и младший сержант Андрей Григорьев из Якутии с позывным Тута. Он стал широко известен после того, как одолел в рукопашном бою солдата киевского режима.

Туту удостоили высшего звания в январе за «мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга». В глубоком тылу врага Григорьев уничтожил несколько солдат ВСУ, склад боеприпасов и подорвал несколько единиц бронетехники В начале года в соцсетях распространилось видео рукопашной схватки якутского бойца — тогда еще ефрейтора — с военнослужащим ВСУ.

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Ранее сообщалось, что троих сотрудников МЧС, участвовавших в тушении пожара на предприятии в Энгельсе после атаки украинских БПЛА, представят к орденам Мужества. Двоим награда будет присвоена посмертно.

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Telegram / Кремль. Новости

Александр Юнашев
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