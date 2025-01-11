«Двух — посмертно»: Трёх спасателей наградят орденами за тушение пожара в Энгельсе
Троих сотрудников МЧС представят к наградам за тушение пожара в Энгельсе
Жаслан Телеупов и Геннадий Афанасьев погибли при тушении пожара в Энгельсе. Обложка © МЧС России
Троих сотрудников МЧС, участвовавших в тушении пожара на предприятии в Энгельсе после атаки украинских БПЛА, представят к орденам Мужества. Двоим награда будет присвоена посмертно, сообщил первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Саратовской области Алексей Костюк во время церемонии прощания с одним из спасателей Геннадием Афанасьевым.
«По решению главы МЧС РФ принято решение представить к государственным наградам трёх сотрудников, которые участвовали в тяжелой борьбе с огнём. К государственным наградам — орденам Мужества. Двоих, к сожалению, посмертно. Документы все будут подготовлены», — сказал Костюк.
Накануне в Саратовской области прошла церемония прощания со вторым погибшим сотрудником пожарной службы Жасланом Телеуповым.
Напомним, что при исполнении служебного долга в Энгельсе погибли два сотрудника МЧС: начальник первой пожарно-спасательной части третьего пожарно-спасательного отряда Геннадий Афанасьев и старший пожарный четвёртой пожарно-спасательной части третьего пожарно-спасательного отряда Жаслан Телеупов. Возгорание на промышленном объекте Саратовской области началось после падения на его территорию обломков сбитого украинского беспилотника. В тот день, 8 января, жители Энгельса сообщали о нескольких взрывах и ярких вспышках в небе.