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11 января, 10:52

«Двух — посмертно»: Трёх спасателей наградят орденами за тушение пожара в Энгельсе

Троих сотрудников МЧС представят к наградам за тушение пожара в Энгельсе

Жаслан Телеупов и Геннадий Афанасьев погибли при тушении пожара в Энгельсе. Обложка © МЧС России

Жаслан Телеупов и Геннадий Афанасьев погибли при тушении пожара в Энгельсе. Обложка © МЧС России

Троих сотрудников МЧС, участвовавших в тушении пожара на предприятии в Энгельсе после атаки украинских БПЛА, представят к орденам Мужества. Двоим награда будет присвоена посмертно, сообщил первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Саратовской области Алексей Костюк во время церемонии прощания с одним из спасателей Геннадием Афанасьевым.

«По решению главы МЧС РФ принято решение представить к государственным наградам трёх сотрудников, которые участвовали в тяжелой борьбе с огнём. К государственным наградам — орденам Мужества. Двоих, к сожалению, посмертно. Документы все будут подготовлены», — сказал Костюк.

Накануне в Саратовской области прошла церемония прощания со вторым погибшим сотрудником пожарной службы Жасланом Телеуповым.

«Выполнили долг до конца»: В МЧС рассказали о спасателях, погибших в Энгельсе
«Выполнили долг до конца»: В МЧС рассказали о спасателях, погибших в Энгельсе

Напомним, что при исполнении служебного долга в Энгельсе погибли два сотрудника МЧС: начальник первой пожарно-спасательной части третьего пожарно-спасательного отряда Геннадий Афанасьев и старший пожарный четвёртой пожарно-спасательной части третьего пожарно-спасательного отряда Жаслан Телеупов. Возгорание на промышленном объекте Саратовской области началось после падения на его территорию обломков сбитого украинского беспилотника. В тот день, 8 января, жители Энгельса сообщали о нескольких взрывах и ярких вспышках в небе.

Ольга Сливченко
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