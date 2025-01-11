«Двух — посмертно»: Трёх спасателей наградят орденами за тушение пожара в Энгельсе

Троих сотрудников МЧС, участвовавших в тушении пожара на предприятии в Энгельсе после атаки украинских БПЛА, представят к орденам Мужества. Двоим награда будет присвоена посмертно, сообщил первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Саратовской области Алексей Костюк во время церемонии прощания с одним из спасателей Геннадием Афанасьевым.