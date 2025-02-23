Штурмовик, сцепившийся с ВСУ-шником в смертельной схватке, получил «Золотую Звезду» из рук Путина

Президент РФ Владимир Путин торжественно вручил медаль «Золотая Звезда» Герою России Андрею Григорьеву во время церемонии в Кремле. Военнослужащий в смертельном рукопашном бою одолел украинского солдата, пытавшегося пробиться к российским позициям в районе Трудового в ДНР. Life.ru публикует кадры награждения.

Путин пожал руку Григорьеву и поблагодарил его за героизм и мужество, проявленные во время выполнения боевого задания в зоне СВО. Вручение наград проходит в Кремле в День защитника Отечества.