Штурмовик, сцепившийся с ВСУ-шником в смертельной схватке, получил «Золотую Звезду» из рук Путина
Путин наградил штурмовика Григорьева, победившего солдата ВСУ в рукопашном бою
Президент РФ Владимир Путин торжественно вручил медаль «Золотая Звезда» Герою России Андрею Григорьеву во время церемонии в Кремле. Военнослужащий в смертельном рукопашном бою одолел украинского солдата, пытавшегося пробиться к российским позициям в районе Трудового в ДНР. Life.ru публикует кадры награждения.
Награждение штурмовика ВС РФ Андрея Григорьева. Видео © Life.ru
Путин пожал руку Григорьеву и поблагодарил его за героизм и мужество, проявленные во время выполнения боевого задания в зоне СВО. Вручение наград проходит в Кремле в День защитника Отечества.
Напомним, осенью 2024 года произошла смертельная схватка между российским военным Андреем Григорьевым и бойцом ВСУ в районе Трудового в ДНР. Украинский солдат предпринял попытку штурма позиций, удерживаемых россиянами. Но ему навстречу вышел Григорьев, и бойцы сцепились в рукопашном бою. Победу одержал Григорьев, хотя получил тяжёлые ранения. По его словам, жизнь ему спас нож, который был изготовлен в его родной Якутии. В Сети разошлось видео с камеры украинского бойца, перед смертью тот говорит, что впервые встретил такого достойного соперника.
Life.ru