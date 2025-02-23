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23 февраля, 09:42

Штурмовик, сцепившийся с ВСУ-шником в смертельной схватке, получил «Золотую Звезду» из рук Путина

Путин наградил штурмовика Григорьева, победившего солдата ВСУ в рукопашном бою

Президент РФ Владимир Путин торжественно вручил медаль «Золотая Звезда» Герою России Андрею Григорьеву во время церемонии в Кремле. Военнослужащий в смертельном рукопашном бою одолел украинского солдата, пытавшегося пробиться к российским позициям в районе Трудового в ДНР. Life.ru публикует кадры награждения.

Награждение штурмовика ВС РФ Андрея Григорьева. Видео © Life.ru

Путин пожал руку Григорьеву и поблагодарил его за героизм и мужество, проявленные во время выполнения боевого задания в зоне СВО. Вручение наград проходит в Кремле в День защитника Отечества.

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Напомним, осенью 2024 года произошла смертельная схватка между российским военным Андреем Григорьевым и бойцом ВСУ в районе Трудового в ДНР. Украинский солдат предпринял попытку штурма позиций, удерживаемых россиянами. Но ему навстречу вышел Григорьев, и бойцы сцепились в рукопашном бою. Победу одержал Григорьев, хотя получил тяжёлые ранения. По его словам, жизнь ему спас нож, который был изготовлен в его родной Якутии. В Сети разошлось видео с камеры украинского бойца, перед смертью тот говорит, что впервые встретил такого достойного соперника.

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Life.ru

Александр Юнашев
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