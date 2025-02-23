Путин вручил награды Героям РФ в Кремле и поздравил с Днём защитника Отечества

Президент РФ Владимир Путин вручил государственные награды Героям России в Кремле. Российский лидер также поздравил военнослужащих с Днём защитника Отечества.

Путин вручил награды Героям России в Кремле. Видео © Life.ru

Глава государства отметил вклад участников специальной военной операции (СВО). По его словам, бойцы Вооружённых сил Российской Федерации (ВС РФ) достойно проходят через тяжёлые испытания и проявляют себя как патриоты России.