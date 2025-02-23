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23 февраля, 09:24

Путин вручил награды Героям РФ в Кремле и поздравил с Днём защитника Отечества

Президент РФ Владимир Путин вручил государственные награды Героям России в Кремле. Российский лидер также поздравил военнослужащих с Днём защитника Отечества.

Путин вручил награды Героям России в Кремле. Видео © Life.ru

Глава государства отметил вклад участников специальной военной операции (СВО). По его словам, бойцы Вооружённых сил Российской Федерации (ВС РФ) достойно проходят через тяжёлые испытания и проявляют себя как патриоты России.

«Мы пользуемся всем тем, что оставили наши отцы, деды и прадеды. Вы делаете это достойно, спасибо вам!» — сказал президент.

Путин и патриарх Кирилл обменялись поздравлениями с Днём защитника Отечества
Путин и патриарх Кирилл обменялись поздравлениями с Днём защитника Отечества

Напомним, что в День защитника Отечества в Кремле проходит церемония вручения госнаград. Во время награждения Путин отметил вклад участников СВО в дело защиты Отечества. Президент добавил, что Россия гордится бойцами ВС РФ, благодаря которым достигаются поставленные цели спецоперации.

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Life.ru

Александр Юнашев
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