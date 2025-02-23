Путин вручил награды Героям РФ в Кремле и поздравил с Днём защитника Отечества
Президент РФ Владимир Путин вручил государственные награды Героям России в Кремле. Российский лидер также поздравил военнослужащих с Днём защитника Отечества.
Путин вручил награды Героям России в Кремле. Видео © Life.ru
Глава государства отметил вклад участников специальной военной операции (СВО). По его словам, бойцы Вооружённых сил Российской Федерации (ВС РФ) достойно проходят через тяжёлые испытания и проявляют себя как патриоты России.
«Мы пользуемся всем тем, что оставили наши отцы, деды и прадеды. Вы делаете это достойно, спасибо вам!» — сказал президент.
Напомним, что в День защитника Отечества в Кремле проходит церемония вручения госнаград. Во время награждения Путин отметил вклад участников СВО в дело защиты Отечества. Президент добавил, что Россия гордится бойцами ВС РФ, благодаря которым достигаются поставленные цели спецоперации.
Life.ru