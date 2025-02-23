Путин и патриарх Кирилл обменялись поздравлениями с Днём защитника Отечества

Президент России Владимир Путин поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Днём защитника Отечества. Он отметил, что именно искренняя любовь к Отчизне сегодня является вдохновением для воинов, которые сражаются на передовой за её независимость и свободу.

«Этот праздник всегда торжественно отмечается в нашей стране как символ безграничного уважения народа к победам и ратным подвигам наших предков. Такая нерушимая связь исторических традиций преданного служения Отчизне, искренняя любовь к отчему дому сегодня вдохновляют воинов России, которые мужественно сражаются за правду и справедливость, за свободу и независимость Родины», — говорится в телеграмме на сайте Русской православной церкви.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил российскому лидеру ответное поздравление с праздником. Он призвал граждан сплотиться и верить в тех, кто прямо сейчас обеспечивает свободу РФ. Патриарх напомнил, что День защитника Отечества является символом воинской доблести и чести, мужества и героизма, верности долгу и ответственности перед страной. Именно поэтому так важно помнить о вкладе бойцов СВО, обеспечивающих мир и благополучие на землях Святой Руси. Президенту РФ он, в заключении, пожелал здоровья, щедрой Божьей помощи и благопоспешения в совершаемом служении на высоком и ответственном посту