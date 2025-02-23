ПФКИ проводит онлайн-марафон патриотического контента ко Дню защитника Отечества

В День защитника Отечества Президентский фонд культурных инициатив (ПФКИ) запустил масштабный онлайн-марафон патриотического контента. Мероприятие станет ярким культурным событием, объединяющим десятки тысяч зрителей по всей стране и за её пределами.

Онлайн-марафон пройдёт с 10.00 до 20.00 23 февраля в социальных сетях фонда и будет включать показ художественных и документальных фильмов, музыкальных клипов, а также фрагментов патриотических концертов, созданных при грантовой поддержке фонда.

В программу мероприятия войдут документальные фильмы о Великой Отечественной войне и специальной военной операции (СВО), современные военные драмы, а также документальные ленты, рассказывающие о подвигах защитников Отечества в разные исторические периоды. Зрители увидят подборку патриотических песен и клипов, а также записи концертов, посвящённых Дню защитника Отечества. ПФКИ представит уникальные материалы, созданные при грантовой поддержке, включая короткометражные фильмы и видеоролики, подготовленные молодыми артистами.

Во время марафона зрители увидят фильм Александры Франк «Где проходит граница» — первая кинокартина, созданная в зоне проведения спецоперации, киноработы, представленные на поддержанном Президентским фондом культурных инициатив фестивале «Линия фронта», патриотические клипы, снятые в креативно-образовательном центре фонда, услышат музыкальные работы, набравшие популярность в рамках проекта «Главные детские песни», тематические композиции от вокальной группы «VIVA» – грантополучателей ПФКИ, групп «Ещё» и «Зверобой», а также работы многих других творческих команд проектов, которые реализуются при поддержке фонда.

Онлайн-марафон призван напомнить о важности сохранения исторической памяти, уважения к подвигам предков и воспитания патриотизма среди молодёжи. Это мероприятие станет площадкой для объединения людей разных поколений, которые смогут вместе вспомнить героические страницы истории страны и отдать дань уважения тем, кто защищал и продолжает защищать нашу Родину.

Трансляция марафона будет доступна в социальных сетях ПФКИ: ВКонтакте, Одноклассники, Телеграм. Фонд приглашает желающих присоединиться к онлайн-марафону и стать частью этого важного культурного события.

Президентский фонд культурных инициатив создан для поддержки и реализации проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий. Фонд активно способствует развитию культурного потенциала страны, поддерживает талантливых авторов и культурные инициативы, направленные на сохранение исторического наследия и укрепление духовно-нравственных ценностей.