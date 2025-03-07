«Быть свободным опасно»: Алексей Воробьёв рассказал об идеальной для него девушке
Певец Воробьёв заявил, что ему нужна девушка творческой профессии
Алексей Воробьёв. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Певец Алексей Воробьёв рассказал, какой должна быть его спутница по жизни для построения прочных отношений. По словам артиста, образ завидного холостяка ему успел надоесть, а одиночество — довольно опасная вещь.
«Быть свободным на протяжении многих лет довольно опасно. В какой-то момент жизнь становится настолько упорядочена, что трудно себе представить, что, если кто-то появится рядом — будет ещё лучше. Но я неисправимый романтик, и мечтаю встретить ту, ради которой буду просыпаться каждый день. Возможно, простой и привычный уклад жизни превратится в хаос, но это того стоит», — сказал артист порталу «Страсти».
Со слов Воробьёва, ему бы подошла девушка творческой профессии. Дело в его актёрской карьере. Иногда артисту приходится целовать других женщин в кадре, однако любой представитель этого ремесла понимает, что тело — лишь инструмент для работы. Алексей уверен, что понять его в этом сможет лишь такая же актриса.
Одной из предыдущих избранниц Алексея Воробьёва была модель Кира Майер. Она как раз попыталась заиметь творческую профессию, став продюсером фильма «1963. Время, вперёд!», но прогорела и обанкротилась.