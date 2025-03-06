Стас Пьеха откровенно ответил на вопрос, почему он сейчас одинок

Певец Стас Пьеха откровенно рассказал о своей личной жизни. Артист дал ответ на вопрос, волнующий многих его поклонниц — почему у него сейчас нет отношений.

«Я взял паузу, чтобы реализовать все свои творческие планы и прожить внутренние кризисы», — сказал певец Леди Mail.

Также Пьеха признался, что негативно относится к тому, чтобы афишировать свою личную жизнь. По словам, артиста у него был подобный неприятный опыт. Певец добавил, что после выноса личного в информационное поле начинаются сыпаться чужие мнения и советы, а иногда даже зависть и злость, что точно не помогает налаживанию связей между людьми. По этой причине музыкант старается не пускать этот негатив в свою жизнь.

Кроме того, артист назвал себя щедрым человеком, но собственником в отношениях, поэтому он не хочет впускать кого-либо на свою территорию. Лучшим для себя форматом отношений Пьеха считает гостевой брак. При этом он призвал не сравнивать такой вид взаимодействия между партнёрами со свободными отношениями.

«Я думаю, что это неплохая альтернатива привычному понятию семьи. Потому что необязательно жить так, как нам навязывают другие: общепринятые морали часто уродуют нас и заставляют страдать, ведь все мы разные и значит, что у всех нас могут быть разные формы отношений», — полагает певец.

По его мнению, гостевой брак может быть более надёжным способом построить семью, чем классический вариант, когда люди постоянно находятся рядом, но один из партнёров сильно страдает или «компенсирует свои дефициты на стороне».

Стас Пьеха был женат на модели, диджее и блогерше Наталии Горчаковой, в 2014 году у них родился сын Пётр. Вскоре после этого пара рассталась.