«Биполярное расстройство»: Бывший наркоман Стас Пьеха раскрыл последствия своей зависимости
Стас Пьеха: Наркомания похожа на биполярное расстройство
Стас Пьеха. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Wolfieha
Знаменитый российский певец Стас Пьеха в молодости страдал от наркомании, однако после излечения начал пропагандировать здоровый образ жизни. Музыкант даже сравнил свою зависимость с биполярным расстройством. В интервью «Газете.ru» он отметил, что у наркоманов меняется психика.
«Наркомания похожа на биполярное расстройство. Формируется чёрно-белое мышление: то всё очень плохо, то всё очень хорошо, нет промежуточных состояний. Такова биохимия твоего мозга. Она изменилась на всю жизнь, ты никогда не будешь уже прежним здоровым человеком», — подчеркнул Пьеха.
Напомним, ранее мать Стаса Пьехи рассказала о борьбе сына с наркоманией. Илона Броневицкая отметила, что зависимость меняет химические процессы в мозге.