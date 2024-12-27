«Биполярное расстройство»: Бывший наркоман Стас Пьеха раскрыл последствия своей зависимости

Знаменитый российский певец Стас Пьеха в молодости страдал от наркомании, однако после излечения начал пропагандировать здоровый образ жизни. Музыкант даже сравнил свою зависимость с биполярным расстройством. В интервью «Газете.ru» он отметил, что у наркоманов меняется психика.

«Наркомания похожа на биполярное расстройство. Формируется чёрно-белое мышление: то всё очень плохо, то всё очень хорошо, нет промежуточных состояний. Такова биохимия твоего мозга. Она изменилась на всю жизнь, ты никогда не будешь уже прежним здоровым человеком», — подчеркнул Пьеха.