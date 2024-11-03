«Это не лечится»: Мать Стаса Пьехи рассказала о борьбе сына с зависимостью

Известная актриса и певица, мать певца Стаса Пьехи Илона Броневицкая в эфире программы «Смысл жизни» рассказала о борьбе своего сына с наркотической зависимостью. Она призналась, что когда он начал употреблять запрещённые вещества, она не осознавала всех последствий этой привычки.

Как вспоминает Броневицкая, в беседе с наркологом ей пояснили необратимое воздействие наркотиков с помощью простой аналогии: если огурец 30 раз опустить в солёную воду, он уже никогда не станет свежим.

«Зависимость меняет химические процессы в мозге, и радость потом уже не вырабатывается без дополнительного введения», — объяснила актриса, добавив, что это ведёт к депрессии и искажённому восприятию мира после отказа от веществ.

Стас Пьеха длительное время боролся с зависимостью и даже перенёс инфаркт в 34 года. В 2022 году певец рассказывал, что уже семь лет не употребляет наркотики и считает, что зависимость можно побороть. Тем не менее, его мать уверена, что сын остаётся наркоманом, находясь в «огромной-огромной ремиссии».

«Он был обычным наркоманом и остаётся им по сей день, ибо это заболевание, которое не лечится», — резюмировала она.