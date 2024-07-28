Психолог раскрыл, почему Стас Пьеха не может смотреть на себя в зеркало более 30 секунд

Психологическое и эмоциональное состояние Стаса Пьехи вызывает опасения. После нового интервью певца стало понятно, что у него целый букет проблем. Об этом заявил психолог Станислав Самбурский в беседе с порталом "Страсти".

Любимец публики заявил, что не может смотреть на себя в зеркало более 30 секунд, поэтому он не понимает, как поклонники любуются им на концертах по два часа. Кроме того, артист дал понять, что не любит свою профессию, назвав её "омерзительной".

По мнению специалиста, в закомплексованности Пьехи виновата его семья. Психолог напомнил, что его близкие — знаменитые музыканты, для которых сцена важнее всего в жизни. В частности, это доказывает поступок матери Илоны Броневицкой, которая оставила сына на воспитание бабушке ради карьеры. Эдита Пьеха, хоть и старалась сделать из внука "Пьеху-2" и уделяла внимание его образованию, всё же продолжала гастрольную деятельность и на несколько лет отдала Стаса в интернат.

"В ситуации, когда тебя бросили, а по ощущениям ребёнка это именно так, он получает букет эмоциональных проблем: постоянное стремление к признанию, низкая самооценка, трудности в эмоциональной близости, постоянная тревога, связанная со страхом потерять близких", — отметил специалист.

По словам Самбурского, отсутствие родительской любви в детстве проявляется во взрослом возрасте эмоциональными качелями. Такой человек то чувствует себя брошенным и хочет спрятаться ото всех, то рвётся сделать что-то выдающееся, чтобы его заметили и похвалили.

"Профессия, которая отняла у него материнскую ласку, стала для него тем самым инструментом, благодаря которому он может получить желанное внимание", — резюмировал психолог.