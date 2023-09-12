Стас Пьеха признался, что, бросив пить, перестал думать о смерти

Певец Стас Пьеха после отказа от алкоголя перестал испытывать страх смерти по утрам. В интервью "Газете.ru" он признался, что сейчас чувствует себя более здоровым.

"В первую очередь благодаря трезвому образу жизни я перестал, просыпаясь, думать, что умру. Потому что когда ты употребил наркотики и выпил алкоголь в большом количестве — а так бывало часто — с утра высокое давление, колотится сердце, судороги и прочее. Сегодня я спокойно просыпаюсь по утрам", — сообщил Пьеха.

Он также рассказал, что после исчезновения вредных привычек поменялся и его круг общения: с пьющими друзьями он связь не поддерживает. Теперь его окружают те, кто либо вообще не выпивает, либо делает это в очень маленьких количествах.