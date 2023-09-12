Стас Пьеха признался, что, бросив пить, перестал думать о смерти
Стас Пьеха: После отказа от алкоголя я перестал думать, что умру
Российский певец Стас Пьеха. © Обложка Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин
Певец Стас Пьеха после отказа от алкоголя перестал испытывать страх смерти по утрам. В интервью "Газете.ru" он признался, что сейчас чувствует себя более здоровым.
"В первую очередь благодаря трезвому образу жизни я перестал, просыпаясь, думать, что умру. Потому что когда ты употребил наркотики и выпил алкоголь в большом количестве — а так бывало часто — с утра высокое давление, колотится сердце, судороги и прочее. Сегодня я спокойно просыпаюсь по утрам", — сообщил Пьеха.
Он также рассказал, что после исчезновения вредных привычек поменялся и его круг общения: с пьющими друзьями он связь не поддерживает. Теперь его окружают те, кто либо вообще не выпивает, либо делает это в очень маленьких количествах.
Неудивительно, что отказ от алкоголя так повлиял на улучшение самочувствия артиста, ведь он сам раньше рассказывал, как из-за вредных привычек пережил две комы и один инфаркт. Теперь же в его жизнь плотно вошёл спорт.
Лайф рассказывал, что летом Стаса Пьеху госпитализировали в кардиореанимацию Боткинской больницы Москвы. У певца подозревали инфаркт. Позже музыкант вышел на связь с поклонниками и опубликовал фото из палаты. По словам его экс-супруги Натальи Горчаковой, перенапряжение стало причиной проблем со здоровьем.