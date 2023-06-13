Попавший в кардиореанимацию Стас Пьеха вышел на связь с Лайфом и рассказал о самочувстии
SHOT: У Стаса Пьехи не подтвердился инфаркт, певца могут выписать на этой неделе
Певец Стас Пьеха. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель
Попавшего в кардиореанимацию певца Стаса Пьеху могут выписать уже на этой неделе, инфаркт у артиста не подтвердился. В беседе с SHOT музыкант рассказал, что уже встаёт с постели и чувствует себя лучше.
"Вчера на День России я должен был выступать на Красной площади, но мою песню спели без меня. Я пока в больнице. В целом всё не криминально, нормально — лежу, иногда стою. Я надеюсь, что пробуду здесь до субботы", — сказал певец.
Сейчас Пьеха проходит обследование для того, чтобы врачи смогли поставить окончательный диагноз.
Напомним, о госпитализации 42-летнего артиста стало известно утром 11 июня. Уточнялось, что он пожаловался на плохое самочувствие прошлой ночью: рассказал, что его беспокоит боль в сердце. Было решено отправить Пьеху в Боткинскую больницу. Позже музыкант вышел на связь с поклонниками и опубликовал фото из палаты. По словам его бывшей жены Натальи Горчаковой, истинной причиной проблем со здоровьем стало перенапряжение.