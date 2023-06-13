Попавший в кардиореанимацию Стас Пьеха вышел на связь с Лайфом и рассказал о самочувстии

Попавшего в кардиореанимацию певца Стаса Пьеху могут выписать уже на этой неделе, инфаркт у артиста не подтвердился. В беседе с SHOT музыкант рассказал, что уже встаёт с постели и чувствует себя лучше.

"Вчера на День России я должен был выступать на Красной площади, но мою песню спели без меня. Я пока в больнице. В целом всё не криминально, нормально — лежу, иногда стою. Я надеюсь, что пробуду здесь до субботы", — сказал певец.