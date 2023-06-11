"Процесс необратимый": Кардиолог дал неутешительный прогноз насчёт здоровья Стаса Пьехи

Проблемы с сердцем у певца Стаса Пьехи, которого сегодня госпитализировали с признаками инфаркта миокарда, связаны с употреблением им наркотиков в молодости. Об этом в беседе с сайтом kp.ru заявил врач-кардиолог, доктор медицинских наук Юрий Конев.

"Связь сегодняшних проблем с сердцем с употреблением когда-то в молодости запрещённых веществ очевидна. Наркотики-то вышли из организма, но метаболические процессы, которые они запустили, сохраняются дальше по жизни. И это процесс необратимый. Наркотики приводят к тому, что люди стареют раньше, и болезни, характерные для пожилых, у наркозависимых проявляются в более ранние годы", — отметил он.

Эксперт подчеркнул: хоть по паспорту артисту 42 года, его биологический возраст может быть намного выше. Дело в том, что наркотики приводят к деградации всех систем организма, в том числе сердечно-сосудистой, подчеркнул врач. Он считает, что регулярными занятиями в спортзале Пьеха может себе навредить — прежде всего необходимо провести обследование, чтобы понять, как сердце реагирует на нагрузку.