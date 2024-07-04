"Наводили справки, пытались": Стас Пьеха заявил о пропаже отца
Певец Стас Пьеха заявил, что его отец пропал в Литве пару лет назад
Певец Стас Пьеха. Обложка © VK / Стас Пьеха
Российский певец Стас Пьеха заявил, что его отец Пятрас Герулис несколько лет назад пропал в Литве. Артист рассказал, что не один год переводил деньги папе, однако позже ему доложили, что до адресата они не доходят.
"Я стал искать отца — отец пропал. Мы его не можем теперь найти. Я связывался с соседями — они не в курсе. Это Литва, там никого не осталось. Мы уже наводили справки, пытались. Он пропал. Последний раз общался пару лет назад", — признался Пьеха в интервью Лауре Джугелии.
По его словам, он обговаривал с отцом суммы, которые может посылать в Литву, однако в один момент артист решил перевести чуть больше. Пьеха признался, что после этого от отца ушла жена. Певец предположил, что папа дома мог закатывать "нежелательные" праздники.
Ранее Life.ru писал, что певец Стас Пьеха после отказа от алкоголя перестал испытывать страх смерти по утрам. В сентябре прошлого года в разговоре с представителями СМИ он признался, что сейчас чувствует себя более здоровым.