"Наводили справки, пытались": Стас Пьеха заявил о пропаже отца

Российский певец Стас Пьеха заявил, что его отец Пятрас Герулис несколько лет назад пропал в Литве. Артист рассказал, что не один год переводил деньги папе, однако позже ему доложили, что до адресата они не доходят.

"Я стал искать отца — отец пропал. Мы его не можем теперь найти. Я связывался с соседями — они не в курсе. Это Литва, там никого не осталось. Мы уже наводили справки, пытались. Он пропал. Последний раз общался пару лет назад", — признался Пьеха в интервью Лауре Джугелии.

По его словам, он обговаривал с отцом суммы, которые может посылать в Литву, однако в один момент артист решил перевести чуть больше. Пьеха признался, что после этого от отца ушла жена. Певец предположил, что папа дома мог закатывать "нежелательные" праздники.