Сестра Стаса Пьехи раскрыла настоящую причину отмены его концертов в России

Сестра певца Стаса Пьехи Эрика Быстрова рассказала, почему её брат не сможет провести запланированные на 14 и 15 февраля в Белгороде и Курске концерты. Как сообщила родственница музыканта в беседе с корреспондентами РИА "Новости", всё это случилось из-за плохого самочувствия артиста.

"Сегодня днём он был у лора. Ему сказали, что у него повреждение связок, кровоизлияние, повреждение тканей на связках, сказали несколько дней строго молчать", — заявила собеседница информагентства.

По словам родственницы Стаса Пьехи, её брат не отменял концерты в Орле, Курске и Белгороде. Как она заверяет, они там состоятся, только позже, а сейчас прорабатываются возможные даты для предстоящих мероприятий.

В то же время Эрика Быстрова отметила, что 18 февраля Стас Пьеха будет выступать в Наро-Фоминске. Этот и следующие концерты состоятся согласно графику. Помимо того, она также раскрыла возможную причину болезни артиста.

"Я так понимаю, что на фоне того, что он больной отпел концерт, получилось такое осложнение в виде такого механичного повреждения связок. <…> Стас — обязательный артист, у него никогда не было проблем с репутацией, тут упрекнуть не в чем. К сожалению, такое бывает", — заявила сестра певца.