«Недавно сдавала анализы»: Стас Пьеха рассказал о здоровье знаменитой бабушки
Стас Пьеха: Со здоровьем у бабушки вообще всё хорошо
Эдита Пьеха. Обложка ©ТАСС / Руслан Шамуков
Народная артистка СССР Эдита Пьеха, которая после ухода со сцены ведёт затворный образ жизни, недавно была вынуждена обратиться за медицинской помощью. 87-летняя звезда захотела сдать анализы, рассказал её внук Стас Пьеха. Певец раскрыл подробности о самочувствии любимой бабушки.
«Со здоровьем у неё вообще всё хорошо. Анализы у бабушки лучше моих. Она недавно сдавала: я всё контролирую. Я же по анализам спец — хорошо разбираюсь в них», — цитирует музыканта сайт MK.ru.
Стас Пьеха отметил, что его бабушка устала от внимания и предпочитает проводить время на диване, занимаясь просмотром телевизора и чтением книг. Также она посвящает свободное время общению с семьёй и не планирует возвращаться на эстраду.
Ранее дочь Эдиты Пьехи раскрыла её отношение к СВО. Певица поддерживает Россию в вопросе проведения специальной военной операции и выступает на стороне своей страны, подчеркнула Илона Броневицкая.