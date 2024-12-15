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15 декабря, 10:21

«Недавно сдавала анализы»: Стас Пьеха рассказал о здоровье знаменитой бабушки

Стас Пьеха: Со здоровьем у бабушки вообще всё хорошо

Эдита Пьеха. Обложка ©ТАСС / Руслан Шамуков

Эдита Пьеха. Обложка ©ТАСС / Руслан Шамуков

Народная артистка СССР Эдита Пьеха, которая после ухода со сцены ведёт затворный образ жизни, недавно была вынуждена обратиться за медицинской помощью. 87-летняя звезда захотела сдать анализы, рассказал её внук Стас Пьеха. Певец раскрыл подробности о самочувствии любимой бабушки.

«Со здоровьем у неё вообще всё хорошо. Анализы у бабушки лучше моих. Она недавно сдавала: я всё контролирую. Я же по анализам спец — хорошо разбираюсь в них», — цитирует музыканта сайт MK.ru.

Стас Пьеха отметил, что его бабушка устала от внимания и предпочитает проводить время на диване, занимаясь просмотром телевизора и чтением книг. Также она посвящает свободное время общению с семьёй и не планирует возвращаться на эстраду.

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Ранее дочь Эдиты Пьехи раскрыла её отношение к СВО. Певица поддерживает Россию в вопросе проведения специальной военной операции и выступает на стороне своей страны, подчеркнула Илона Броневицкая.

Борис Эльфанд
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