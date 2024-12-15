«Недавно сдавала анализы»: Стас Пьеха рассказал о здоровье знаменитой бабушки

Народная артистка СССР Эдита Пьеха, которая после ухода со сцены ведёт затворный образ жизни, недавно была вынуждена обратиться за медицинской помощью. 87-летняя звезда захотела сдать анализы, рассказал её внук Стас Пьеха. Певец раскрыл подробности о самочувствии любимой бабушки.

«Со здоровьем у неё вообще всё хорошо. Анализы у бабушки лучше моих. Она недавно сдавала: я всё контролирую. Я же по анализам спец — хорошо разбираюсь в них», — цитирует музыканта сайт MK.ru.

Стас Пьеха отметил, что его бабушка устала от внимания и предпочитает проводить время на диване, занимаясь просмотром телевизора и чтением книг. Также она посвящает свободное время общению с семьёй и не планирует возвращаться на эстраду.