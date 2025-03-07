«Вы тупые, нахальные»: Пугачёва вышла из себя после вопроса о России и набросилась на журналистку

Певица Алла Пугачёва, живущая сейчас на Кипре, высказалась на тему возвращения в Россию. Примадонна буквально накинулась на журналистку, когда та спросила её, не скучает ли она по родине. Артистка заявила, что в Лимасоле ей нравится, а по РФ она не скучает.

Алла Пугачёва вышла из себя после вопроса о возвращении в РФ. Видео © НТВ

«Вы тупые, нахальные, до такой степени, что... Какой там возвращаться?!», — прокричала Пугачёва.