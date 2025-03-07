«Вы тупые, нахальные»: Пугачёва вышла из себя после вопроса о России и набросилась на журналистку
Алла Пугачёва назвала россиян нахальными и тупыми после вопроса о возвращении
Алла Пугачёва. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alla_orfey
Певица Алла Пугачёва, живущая сейчас на Кипре, высказалась на тему возвращения в Россию. Примадонна буквально накинулась на журналистку, когда та спросила её, не скучает ли она по родине. Артистка заявила, что в Лимасоле ей нравится, а по РФ она не скучает.
Алла Пугачёва вышла из себя после вопроса о возвращении в РФ. Видео © НТВ
«Вы тупые, нахальные, до такой степени, что... Какой там возвращаться?!», — прокричала Пугачёва.
Ранее певица благодарила поклонников за участие в празднике жёлтых цветов. Пугачёва сама учредила его ещё 30 лет назад. В 1990-х годах примадонна начала дарить случайным прохожим жёлтые цветы, гуляя по центру Москвы. В этом году артистка опубликовала пост, в котором отметила, что душой всё равно остаётся с любимой публикой.