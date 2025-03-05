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5 марта, 08:07

«Душой с вами»: Пугачёва обратилась к поклонникам после праздника жёлтых цветов

Пугачёва поблагодарила поклонников за участие в празднике жёлтых цветов

Народная артистка СССР Алла Пугачёва поблагодарила свою аудиторию в соцсетях за участие в празднике жёлтых цветов, который она традиционно отмечает каждый год. Певица сама учредила его ещё 30 лет назад, праздник отмечается в первое воскресенье весны.

В 1990-х годах примадонна начала дарить случайным прохожим жёлтые цветы, гуляя по центру Москвы. В этом году артистка опубликовала пост, в котором отметила, что душой всё равно остаётся с любимой публикой.

«Благодарю всех, кто принял участие в празднике жёлтых цветов в первое воскресенье весны. Люблю вас. Ценю вашу преданность. Душой с вами», — написала она.
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Напомним, что ранее Пугачёва опубликовала фото веток цветущей мимозы и заявила, что разрешает весну. Своеобразную традицию артистки оценили не все её подписчики. Некоторые отметили, что новое время года пришло в Россию, а на Кипре, куда уехала Пугачёва, всё идёт как раньше.

Обложка ©

ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Наталья Афонина
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