«Их выбор»: Поэт Шаганов ответил на вопрос, вернутся ли Пугачёва и Ротару в Россию
Шаганов: Пугачёва и Ротару могут вернуться в РФ, никто им не запрещает приехать
Алла Пугачёва, София Ротару. Обложка © ТАСС / Сергей Виноградов, Елизавета Клементьева
Певицы Алла Пугачёва и София Ротару могут вернуться в Россию, потому что им никто не запрещает приехать. То, что они решили остаться в других странах — это их личный выбор и право. Об этом в интервью NEWS.ru заявил автор хитов групп «Любэ» и «Иванушки International» Александр Шаганов.
«Вернутся ли в Россию — сложный вопрос. Насколько известно, никто не запрещает им приехать в любой момент. Не приезжать — личный выбор той и другой. Это их право», — сказал он.
Шаганов напомнил, что Пугачёва и Ротару — народные артистки СССР, это их высокий статус. При этом творческие люди могут порой заблуждаться, а их взгляды — не совпадать с реалиями жизни. Однако многие их песни всё же ассоциируются с юностью граждан страны.
«Отменять» их творчество — значит обеднять самих себя. Опять же, песни, которые они исполняли, — заслуга не только Пугачёвой или Ротару, но и потрясающих авторов — Зацепина, Дербенёва и других…», — сказал Шаганов.
Напомним, что сейчас Алла Пугачёва и София Ротару находятся не в России. Исполнительницы уехали из страны после начала специальной военной операции. Алла Борисовна активно проводит время со своей семьёй и ездит на рыбалку с 11-летним сыном Гарри. Ротару же в этот момент продолжает бороться со своей трёхкомнатной квартирой в Москве. Певица всё же решила оставить недвижимость после нескольких попыток её продать.