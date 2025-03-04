«Их выбор»: Поэт Шаганов ответил на вопрос, вернутся ли Пугачёва и Ротару в Россию

Певицы Алла Пугачёва и София Ротару могут вернуться в Россию, потому что им никто не запрещает приехать. То, что они решили остаться в других странах — это их личный выбор и право. Об этом в интервью NEWS.ru заявил автор хитов групп «Любэ» и «Иванушки International» Александр Шаганов.

«Вернутся ли в Россию — сложный вопрос. Насколько известно, никто не запрещает им приехать в любой момент. Не приезжать — личный выбор той и другой. Это их право», — сказал он.

Шаганов напомнил, что Пугачёва и Ротару — народные артистки СССР, это их высокий статус. При этом творческие люди могут порой заблуждаться, а их взгляды — не совпадать с реалиями жизни. Однако многие их песни всё же ассоциируются с юностью граждан страны.

«Отменять» их творчество — значит обеднять самих себя. Опять же, песни, которые они исполняли, — заслуга не только Пугачёвой или Ротару, но и потрясающих авторов — Зацепина, Дербенёва и других…», — сказал Шаганов.