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23 января, 11:49

София Ротару решила не расставаться с «‎проклятой» трёшкой в Москве за 65 миллионов

Певица София Ротару сняла с продажи квартиру в Москве из-за отсутствия спроса

Певица София Ротару. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/sofiarotaru.official

Певица София Ротару. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/sofiarotaru.official

Перебравшаяся в Италию София Ротару не смогла найти покупателей на свою квартиру в Москве, сняла её с объявления и окончательно передумала продавать. Предполагаемых покупателей смущало одно — цена. Об этом kp.ru рассказала приятельница народной артистки СССР.

«Покупателей не нашлось. Очень высокая цена. За такие деньги можно спокойно купить новую квартиру в центре», — объяснила подруга артистки.

В итоге семья Ротару решила окончательно снять «‎проклятую» квартиру с продажи. Кроме того, звезда вместе с сыном наняли женщину, которая будет присматривать за жильём. Также два раза в месяц она будет приходить и делать уборку.

Ротару заграбастала почти 30 квадратов земли своей соседки по даче
Ротару заграбастала почти 30 квадратов земли своей соседки по даче

Напомним, что изначально московскую квартиру Софии Ротару выставили за 70 миллионов рублей. Потенциальные покупатели ежедневно осматривали трёшку певицы, уехавшей из России, но отказывались от покупки даже с 5-миллионной скидкой. Риелторы не разглашали имя владелицы, однако привлекали клиентов упоминаниями о «светлой энергетике» в квартире. Позже стало известно, что Ротару передала жильё своему сыну, так как потенциальные покупатели отказывались от сделки, узнав фамилию хозяйки.

Наталья Афонина
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