София Ротару решила не расставаться с «проклятой» трёшкой в Москве за 65 миллионов
Певица София Ротару сняла с продажи квартиру в Москве из-за отсутствия спроса
Певица София Ротару. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/sofiarotaru.official
Перебравшаяся в Италию София Ротару не смогла найти покупателей на свою квартиру в Москве, сняла её с объявления и окончательно передумала продавать. Предполагаемых покупателей смущало одно — цена. Об этом kp.ru рассказала приятельница народной артистки СССР.
«Покупателей не нашлось. Очень высокая цена. За такие деньги можно спокойно купить новую квартиру в центре», — объяснила подруга артистки.
В итоге семья Ротару решила окончательно снять «проклятую» квартиру с продажи. Кроме того, звезда вместе с сыном наняли женщину, которая будет присматривать за жильём. Также два раза в месяц она будет приходить и делать уборку.
Напомним, что изначально московскую квартиру Софии Ротару выставили за 70 миллионов рублей. Потенциальные покупатели ежедневно осматривали трёшку певицы, уехавшей из России, но отказывались от покупки даже с 5-миллионной скидкой. Риелторы не разглашали имя владелицы, однако привлекали клиентов упоминаниями о «светлой энергетике» в квартире. Позже стало известно, что Ротару передала жильё своему сыну, так как потенциальные покупатели отказывались от сделки, узнав фамилию хозяйки.