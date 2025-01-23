София Ротару решила не расставаться с «‎проклятой» трёшкой в Москве за 65 миллионов

Перебравшаяся в Италию София Ротару не смогла найти покупателей на свою квартиру в Москве, сняла её с объявления и окончательно передумала продавать. Предполагаемых покупателей смущало одно — цена. Об этом kp.ru рассказала приятельница народной артистки СССР.

«Покупателей не нашлось. Очень высокая цена. За такие деньги можно спокойно купить новую квартиру в центре», — объяснила подруга артистки.

В итоге семья Ротару решила окончательно снять «‎проклятую» квартиру с продажи. Кроме того, звезда вместе с сыном наняли женщину, которая будет присматривать за жильём. Также два раза в месяц она будет приходить и делать уборку.