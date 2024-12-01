Ротару заграбастала почти 30 квадратов земли своей соседки по даче

Рядом с дачей Софии Ротару в Крыму стоит домик её соседки, которой пришлось через суд возвращать себе 28 квадратных метров земли, присвоенных певицей. Этот кусок чернозёма мешал артистке продать фазенду под Ялтой за 65 миллионов рублей. Об этом сообщает Mash.

Ворота на дачу Ротару. Фото © Telegram / Mash

Когда исполнительница уехала в Италию, дом начали активно продавать за 65 миллионов рублей. Однако загнать за такую сумму не вышло — мешал кадастр, по которому выяснилось, что за всё время Ротару «откусила» от соседнего участка 28 квадратов. Отсудить их удалось только в этом году. Певица переписала особняк на своего сына Владимира Евдокименко, который сразу же вновь попытался продать виллу по цене крыльев истребителя, но пока никто не клюёт.

Соседи говорят, что не видели на Ротару на лужайке уже около 10 лет, но за садом размером в 15 соток всё равно ухаживают и регулярно там убираются. Сама дачка находится в минуте ходьбы от Никитского ботанического сада.