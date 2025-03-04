Священник объяснил, можно ли есть гастрономические ресторанные новинки во время Великого поста

В России 3 марта начался Великий пост. Рестораны в этот период стараются быть оригинальными и предлагают своим посетителям постное меню, но не всегда простое. Можно ли в пост употреблять такие блюда, как кокосовое ризотто с трюфелем, рататуй и латте на миндальном молоке, рассказал Пятому каналу иерей храма Святителя Петра, Митрополита Московского в Санкт-Петербурге Николай Савченко.

Священник объяснил, можно ли есть гастрономические ресторанные новинки во время поста. Видео © Пятый канал

Сегодня магазины переполнены различными постными блюдами, что намного упростило процесс соблюдения поста. Если раньше верующие пытались сами менять своё питание, то сегодня достаточно просто купить готовую продукцию. Общепит также не стал отставать и упускать потенциальных клиентов в период Сорокоднева.

«Кафе и рестораны адаптируются к тому, что значительная часть их посетителей соблюдает пост, и не хотят их потерять. Кроме того, они хотят ещё быть немножко в духе времени, адаптироваться к меняющимся условиям, поэтому предлагают постное меню для того, чтобы привлечь ещё и новых, а не только не потерять старых», — отметил иерей

Некоторые рестораны решили расширить свои предложения и начали разрабатывать рецепты роскошных тортов без яиц и пирожных на основе кокосового крема. Постные сладости, разнообразная выпечка и готовые супы с основными блюдами в контейнерах также стали доступны в обычных магазинах.

«Рынок требует качественных, хороших продуктов, поэтому мы не вправе требовать от производителей, чтобы они нам специально готовили что-то невкусное. Поэтому очень хорошо, что они готовят постную еду. Это очень правильно, пусть это всё развивается, ну а уже на фоне этого мы будем стараться следовать не только букве, но и духу поста», — добавил священник.