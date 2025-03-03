Россиянам рассказали о забытых, но очень полезных блюдах на период Великого поста

Многие россияне в период Великого поста незаслуженно забывают полезные крупы, из которых можно варить очень питательные каши. Речь идёт о полбе, ячмене и пшене, рассказал доцент кафедры зерна, хлебопекарных и кондитерских технологий Университета РОСБИОТЕХ Роман Кандроков.

«Полба занимала на Руси в XVIII веке большие площади. Хлеб и каша из полбы вплоть до XVIII-XIX веков были очень распространены. К середине XIX века культура сохранилась лишь в Башкирии, Чувашии и на Северном Кавказе. После Второй мировой войны о полбе почти все забыли. Так продолжалось до 1990-х годов, пока диетологи не вспомнили о старой, но полезной крупе», — пояснил он в беседе с «Газетой.ru».

100 граммов полбы содержат 66 граммов углеводов, 14,6 грамма белка и 2,5 грамма жиров. В этом зерне много клетчатки, которая нормализует функции кишечника, а ещё контролирует уровень холестерина и сахара в крови. Калорийность крупы составляет 340 килокалорий, благодаря чему она надолго обеспечивает сытость, но не вредит фигуре. У полбы уникальный состав, куда входит 18 аминокислот, а ещё она богата витаминами и минералами.

На втором месте — ячмень. Его возделывали ещё во времена неолитической революции 10 000 лет назад на Ближнем Востоке. На 100 граммов крупы содержится 12,48 грамма белков, 2,3 грамма жиров, 73,48 грамма углеводов, 17,3 грамма клетчатки. Также в составе витамин А, Е и К, бета-каротин, витамин В1, В2, В3 (РР), В5, В6 и В9, кальций, железо и магний.

Третья в списке — пшеничная крупа, одна из самых популярных каш времён СССР. Каша из пшена очищает организм, занижает «плохой» холестерин, способствует улучшению свёртываемости крови, укрепляет стенки сосудов и приводит в норму содержание глюкозы в крови. В такой пище есть витамины А, В, С, Е, F и минералы. В составе каши присутствуют 40 милиграммов кальция, 3,4 грамма железа, 122 милиграмма магния, 379 милиграммов фосфора, 389 милиграммов калия, 2 милиграмма натрия, 2,7 милиграмма цинка, 0,5 грамма меди, 3,2 милиграмма марганца, 70,7 микрограмма селена в расчёте на 100 граммов продукта. Высокий уровень содержания марганца способствует поддержанию гормональной системы и функции щитовидной железы в исправном состоянии.