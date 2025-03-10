Красные привилегии: как детям советской элиты сходили с рук даже самые страшные преступления

В СССР обычных граждан сажали за мешок картошки, а отпрыски партийной номенклатуры уходили от ответственности даже за тяжкие преступления. Life.ru рассказывает о шокирующих случаях, когда высокие должности родителей становились индульгенцией для их детей.

Смертельные игры сына Хрущёва

Сын Хрущёва убил человека: почему виновный избежал наказания? Фото © Wikipedia

Леонид Хрущёв, несмотря на героическое военное прошлое, имел склонность к опасным развлечениям. Осенью 1942 года на пьяной вечеринке он затеял игру в Вильгельма Телля с настоящим пистолетом вместо арбалета. Выстрел оказался смертельным — погиб моряк, случайно попавший на эту вечеринку. Последствий для сына высокопоставленного отца не было — дело тихо замяли. По другой версии, Леонида отправили на фронт «искупать вину кровью», где он в 1943 году пропал без вести.

Авиационные скандалы Василия Сталина

Как Василий Сталин терроризировал советскую верхушку. Фото © Wikipedia

Младший сын вождя сделал стремительную карьеру в авиации, но алкоголизм, начавшийся ещё в подростковом возрасте, стал его проклятием. Генерал-лейтенант Василий Сталин был известен пьяными дебошами и хамским поведением. Он мог ворваться в кабинет любого руководителя и устроить скандал, прикрываясь знаменитой фамилией. Даже когда во время парада 1952 года под его командованием разбился самолёт, наказания не последовало. Всё изменилось после смерти отца — уже через месяц Василия арестовали.

Ювелирные аферы дочери генсека

Бриллиантовые девочки: теневые аферы дочери Брежнева. Фото © Wikipedia

Галина Брежнева и жена министра внутренних дел Светлана Щёлокова, прозванные бриллиантовыми девочками, создали целую финансовую схему. Используя инсайдерскую информацию о повышении цен на драгоценности, они скупали золото и бриллианты, а затем перепродавали их с огромной наценкой. Директора ювелирных магазинов принимали от них даже расписки вместо денег — никто не смел отказать родственницам таких влиятельных людей.

Наркотический щит власти

Наркотические притоны и сын Щербицкого: история безнаказанности. Золотая молодёжь СССР: какие преступления сходили с рук детям элиты? Владимир Щербицкий с супругой Радой, дочерью Ольгой и сыном Валерием. Фото © focus.ua

Сын первого секретаря ЦК Украины Владимира Щербицкого Валерий регулярно попадал в наркотические притоны, но всегда оставался неприкосновенным. При облавах всех задерживали, а его отпускали домой. Милиционеры, пытавшиеся применить к нему закон, быстро лишались должностей. Вместо помощи в борьбе с зависимостью отец задаривал его деньгами и машинами, что только усугубляло проблему.