«Враг я хороший»: Стоянов не смог простить резидента Comedy Club, назвавшего «Городок» отстоем

Актёр театра и кино Юрий Стоянов признался, что юмор участников шоу Comedy Club не всегда можно назвать смешным и адекватным. Он напомнил, что однажды со сцены один из резидентов клуба назвал отстоем программу «Городок». Об этом Стоянов рассказал в подкасте «Страхи» актрисе Елизавете Арановой.

«Мы очень любили этих ребят, там за исключением двух персонажей, которые, как говорил Никита Михалков: «Не знаю, какой я друг. Но враг я хороший», — подчеркнул актёр.

Он не стал раскрывать имя участника Comedy Club, но заметил, что всё это прозвучало как оскорбление, совершенно не имеющее под собой никаких аргументов. Стоянов уверен, что «Городок» был прекрасным этапом развития юмористических шоу и нельзя вот так голословно его вычеркнуть из истории. Актёр признался, что ему до сих пор трудно простить резкую реплику участнику Comedy Club.