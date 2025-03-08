«В честь деда»: Родившая в 53 года Федункив рассекретила редкое имя сына
Актриса Марина Федункив назвала сына Теодором в честь своего деда
Марина Федункив. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / marina_phedunkiv
Актриса Марина Федункив, родившая в 53 года ребёнка, появилась на съёмках шоу Comedy Club. Впервые артистка раскрыла, как назвала своего сына.
«Сына я назвала в честь своего деда, которого звали Федункив Теодор Гаврилович, вот и сын мой Теодор», — пояснила звезда.
Федункив добавила, что кормит сына грудью, а не искусственной смесью. Артистка пошутила, предложив ведущему Павлу Воле «раф на грудном». Напомним, что отцом малыша является итальянский бизнесмен Стефано Маджи. Актриса отмечала, что муж окружил её заботой и поддержкой, и сделал так, чтобы она чувствовала себя хорошо и спокойно.
Напомним, что в ноябре 2024 года 53-летняя Федункив сообщила, что впервые стала матерью. Артистка родила сына от молодого мужа Стефано Маджи. Актриса заявила, что сделала это сама, без помощи суррогатной матери. Для этого она бросила курить, исключила из своей жизни алкоголь, а также занялась оздоровлением организма. При этом многие специалисты сомневаются в правдивости слов артистки. Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, что Федункив прямо в гримёрке сцеживает молоко для маленького сына.