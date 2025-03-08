«В честь деда»: Родившая в 53 года Федункив рассекретила редкое имя сына

Актриса Марина Федункив, родившая в 53 года ребёнка, появилась на съёмках шоу Comedy Club. Впервые артистка раскрыла, как назвала своего сына.

«Сына я назвала в честь своего деда, которого звали Федункив Теодор Гаврилович, вот и сын мой Теодор», — пояснила звезда.

Федункив добавила, что кормит сына грудью, а не искусственной смесью. Артистка пошутила, предложив ведущему Павлу Воле «раф на грудном». Напомним, что отцом малыша является итальянский бизнесмен Стефано Маджи. Актриса отмечала, что муж окружил её заботой и поддержкой, и сделал так, чтобы она чувствовала себя хорошо и спокойно.