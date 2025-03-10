«Он счастлив»: Мама SHAMAN узнала об отношениях сына с Мизулиной из фанатских чатов

Мама заслуженного артиста РФ Ярослава Дронова (SHAMAN) узнала об отношениях сына с главой «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной из фанатских чатов. Людмила Дронова в беседе с Пятым каналом призналась, что не была в полной мере осведомлена о личной жизни своего наследника, хотя и догадывалась о романе. Тем не менее, женщина очень рада новостям.

Мама SHAMAN одобрила отношения сына с Екатериной Мизулиной. Видео © Пятый канал

«Ой, у меня только замечательные впечатления. Я всегда радуюсь тому, чему радуется мой сын. Я очень счастлива потому, что вижу, что он счастлив», — подчеркнула мама SHAMAN.

Она также отметила, что давно знакома с Мизулиной и считает её прекрасным человеком, верным другом и заботливой девушкой. В целом же мама положительно отнеслась к выбору своего сына.