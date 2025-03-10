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10 марта, 12:44

«Он счастлив»: Мама SHAMAN узнала об отношениях сына с Мизулиной из фанатских чатов

Мама SHAMAN узнала об отношениях сына с Мизулиной из фанатских чатов

SHAMAN и Екатерина Мизулина поцеловались и объявили себя парой. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

SHAMAN и Екатерина Мизулина поцеловались и объявили себя парой. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Мама заслуженного артиста РФ Ярослава Дронова (SHAMAN) узнала об отношениях сына с главой «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной из фанатских чатов. Людмила Дронова в беседе с Пятым каналом призналась, что не была в полной мере осведомлена о личной жизни своего наследника, хотя и догадывалась о романе. Тем не менее, женщина очень рада новостям.

Мама SHAMAN одобрила отношения сына с Екатериной Мизулиной. Видео © Пятый канал

«Ой, у меня только замечательные впечатления. Я всегда радуюсь тому, чему радуется мой сын. Я очень счастлива потому, что вижу, что он счастлив», — подчеркнула мама SHAMAN.

Она также отметила, что давно знакома с Мизулиной и считает её прекрасным человеком, верным другом и заботливой девушкой. В целом же мама положительно отнеслась к выбору своего сына.

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Напомним, SHAMAN на сцене признался в чувствах к Екатерине Мизулиной. Пара страстно поцеловалась на глазах у зрителей, после чего Ярослав Дронов исполнил песню «Ты моя». Впрочем, слухи об их отношениях ходили давно. Ранее пара обменялась интригующими сообщениями с очевидным намёком.

Борис Эльфанд
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