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Регион
9 марта, 20:46

SHAMAN анонсировал грандиозное шоу в Кремле

SHAMAN проведёт два юбилейных концерта в Государственном Кремлёвском дворце

Российский певец SHAMAN готовит грандиозное шоу в самом сердце столицы. После яркого выступления на «Live Арене» 9 марта артист объявил о двух юбилейных концертах «Тридцать лет на сцене», которые состоятся 22 и 23 ноября в Государственном Кремлёвском дворце.

После шоу-программы и прощания со зрителями Ярослав Дронов исполнил на бис композицию «Я останусь с тобой». Затем заслуженный артист пообещал фанатам скорую встречу.

«Скоро увидимся, родные!» — произнёс SHAMAN на фоне гигантского занавеса с анонсом юбилейного концерта.

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Также на этом концерте SHAMAN сделал громкое признание. Певец подтвердил домыслы фанатов и заявил, что действительно состоит в отношениях с главой «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной.

Обложка ©

Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / shaman.me

Антон Голыбин
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