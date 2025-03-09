SHAMAN анонсировал грандиозное шоу в Кремле
SHAMAN проведёт два юбилейных концерта в Государственном Кремлёвском дворце
Российский певец SHAMAN готовит грандиозное шоу в самом сердце столицы. После яркого выступления на «Live Арене» 9 марта артист объявил о двух юбилейных концертах «Тридцать лет на сцене», которые состоятся 22 и 23 ноября в Государственном Кремлёвском дворце.
После шоу-программы и прощания со зрителями Ярослав Дронов исполнил на бис композицию «Я останусь с тобой». Затем заслуженный артист пообещал фанатам скорую встречу.
«Скоро увидимся, родные!» — произнёс SHAMAN на фоне гигантского занавеса с анонсом юбилейного концерта.
Также на этом концерте SHAMAN сделал громкое признание. Певец подтвердил домыслы фанатов и заявил, что действительно состоит в отношениях с главой «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной.
Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / shaman.me