SHAMAN анонсировал грандиозное шоу в Кремле

Российский певец SHAMAN готовит грандиозное шоу в самом сердце столицы. После яркого выступления на «Live Арене» 9 марта артист объявил о двух юбилейных концертах «Тридцать лет на сцене», которые состоятся 22 и 23 ноября в Государственном Кремлёвском дворце.

После шоу-программы и прощания со зрителями Ярослав Дронов исполнил на бис композицию «Я останусь с тобой». Затем заслуженный артист пообещал фанатам скорую встречу.

«Скоро увидимся, родные!» — произнёс SHAMAN на фоне гигантского занавеса с анонсом юбилейного концерта.