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9 марта, 18:08

«Мы пара»: Shaman на сцене признался в чувствах к Мизулиной

Певец Shaman подтвердил, что встречается с Екатериной Мизулиной

Певец Shaman (Ярослав Дронов) и глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина признались, что состоят в отношениях. Артист прямо на сцене заявил, что они пара, и поцеловал любимую при зрителях. После этого он спел песню «Ты моя».

Отношения Shaman и Мизулиной перестали быть тайной. Видео © Life.ru

«Официально заявляю при всех — мы пара. Мы встречаемся, и мы вместе! Что ты на это скажешь?» — спросил у Мизулиной Shaman, услышав в ответ «да».

Напомним, что сегодня проходит новый концерт певца «Ты моя», который приурочен к Международному женскому дню. К слову, слухи о романе Мизулиной и Дронова ходят уже давно. Ранее они обменялись интригующими сообщениями с очевидным намёком. Глава ЛБИ подписала снимок с Дроновым словами «Ты мой», а певец позже сделал то же самое.

Екатерина Мизулина побаловала SHAMAN запечённой курочкой и получила лестные комплименты
Екатерина Мизулина побаловала SHAMAN запечённой курочкой и получила лестные комплименты
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Life.ru

Алена Пенчугина
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