«Мы пара»: Shaman на сцене признался в чувствах к Мизулиной

Певец Shaman (Ярослав Дронов) и глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина признались, что состоят в отношениях. Артист прямо на сцене заявил, что они пара, и поцеловал любимую при зрителях. После этого он спел песню «Ты моя».

Отношения Shaman и Мизулиной перестали быть тайной. Видео © Life.ru

«Официально заявляю при всех — мы пара. Мы встречаемся, и мы вместе! Что ты на это скажешь?» — спросил у Мизулиной Shaman, услышав в ответ «да».