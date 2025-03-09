«Мы пара»: Shaman на сцене признался в чувствах к Мизулиной
Певец Shaman подтвердил, что встречается с Екатериной Мизулиной
Певец Shaman (Ярослав Дронов) и глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина признались, что состоят в отношениях. Артист прямо на сцене заявил, что они пара, и поцеловал любимую при зрителях. После этого он спел песню «Ты моя».
Отношения Shaman и Мизулиной перестали быть тайной. Видео © Life.ru
«Официально заявляю при всех — мы пара. Мы встречаемся, и мы вместе! Что ты на это скажешь?» — спросил у Мизулиной Shaman, услышав в ответ «да».
Напомним, что сегодня проходит новый концерт певца «Ты моя», который приурочен к Международному женскому дню. К слову, слухи о романе Мизулиной и Дронова ходят уже давно. Ранее они обменялись интригующими сообщениями с очевидным намёком. Глава ЛБИ подписала снимок с Дроновым словами «Ты мой», а певец позже сделал то же самое.
Life.ru